Club Brugge overschouwt trots CL-campagne waarin het wedijverde met Europese top: "Ambitie om dat te blijven doen"

"Toch wel de wedstrijd op Atalanta. De manier waarop we ons daar gepresenteerd hebben, tegen een absoluut topteam, dat was onze sterkste prestatie."

Voor Club Brugge zit de campagne in de Champions League erop, eentje waar ze bij blauw-zwart met trots op terugkijken. "Bij de loting in augustus hadden we misschien niet gehoopt dat we zover zouden geraken", blikt CEO Bob Madou terug. "Dus we zijn wel blij."

In Brugge is het duidelijk de ambitie om in de toekomst te bewijzen dat deze campagne geen toevalstreffer was. "We moeten goed beseffen wie we zijn in Europa: een club uit een landje dat niet bij de G5 hoort", is Madou enerzijds nuchter.

"Maar we hebben al bewezen dat we op geregelde tijdstippen ons mannetje kunnen staan. En het is ook onze ambitie om dat te blijven doen."

Die gedrevenheid merkt Madou ook op bij de spelers. "Als je zag hoe we gisteren aan de match begonnen, daar ging nog geloof van uit. De spelers en de staf geloven in zichzelf. Dat is toch wel anders dan een aantal jaar geleden."