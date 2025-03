Club Brugge heeft "respect afgedwongen" in Europa: "Ze hebben een meerwaarde gecreëerd als naam"

"Maar af en toe is er dan toch de beperking - niet alleen in budget, maar ook qua kwaliteit - en dan zijn er individuele fouten, die op dit niveau worden afgestraft."

Club Brugge verlaat het Europese toneel met opgeheven hoofd in de achtste finales. Tegen Aston Villa zat er geen mirakel meer in.

"Een team dat Rashford en Asensio er nog kan bij duwen in de wintermercato... Dat is een zware investering, maar heeft uiteindelijk wel geloond voor Aston Villa."

Zo ging Club er met duidelijke cijfers uit tegen Aston Villa in de achtste finales. "Samen opgeteld heb je 6-1", aldus Boudeweel. "Dat is redelijk duidelijk, denk ik, maar dat kan gebeuren."

"Ik herinner me de eindfase in Dortmund, de versnelling die Manchester City deed na de achterstand, Milan dat profiteert van de manmeersituatie..."

"Als je de twee wedstrijden bekijkt, heeft Club Brugge drie helften goed gespeeld, zelfs gisteren met 10 spelers. Alleen in dat openingskwartier van de tweede helft was het kwaliteitsverschil te groot", zag Boudeweel.

"Het is al een heel moeilijke opdracht om twee doelpunten op te halen tegen een ploeg die dit seizoen thuis nog maar twee keer heeft verloren: in augustus in de competitie en in oktober in de beker, in Europa zelfs nog niet. Dat zou op zich dus al een mirakel geweest zijn."

Zat er zonder de individuele fouten - zoals de rode kaart voor Kyriani Sabbe - meer in voor Club tegen Aston Villa? "Coach Nicky Hayen heeft gelijk als hij zegt dat ze twee keer in eigen voet hebben geschoten."

"De start op zich was wel prima. Ze zijn niet blind in de val gelopen. Club had het balbezit en kreeg ook een kans met Hans Vanaken, maar dan is die wedstrijd na 17 minuten gedaan."



"Heb je dan het gevoel dat er meer in zat? Ik weet niet of dat effectief zo is. Aston Villa gaf niet de indruk dat het een beresterke ploeg is die alles ging plat spelen. Ze hebben zeker in die 3 matchen tegen Club me niet echt kunnen overtuigen."



"Gisteren was het zelfs op het arrogante af in de eerste helft, behoorlijk lusteloos, zonder grinta. Als je dan PSG, de volgende tegenstander, ziet spelen tegen Liverpool, dat is toch een behoorlijk verschil."