Beenblessure houdt Brent Van doninck ook aan de kant tijdens tweede manche MXGP: "Maar ik boek wel vooruitgang"

Na de openingswedstrijd in Argentinië begin deze maand mist Brent Van doninck (Honda) zondag ook de tweede manche in het wereldkampioenschap MXGP in Castilië-La Mancha. Onze 29-jarige landgenoot is nog niet hersteld van een dijbeenblessure die hij in februari opliep.

Tijdens een internationale meeting in het Engelse Hawkstone Park werd er toen een klein breukje vastgesteld. Datzelfde been baarde Van doninck eerder ook al zorgen. Zo brak hij vorig jaar zijn bovenbeen en voet na een zware val in de eerste manche van de GP van Argentinië.



Zijn blessure houdt hem nu al twee manches aan de kant. "Ik heb geprobeerd om dit weekend te rijden, maar het was te pijnlijk", liet een teleurgestelde Van doninck vandaag weten via zijn sociale media. "Maar ik boek wel vooruitgang en heb er alle vertrouwen in dat ik Sardinië (6 april) wel kan halen."