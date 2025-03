Baloise Ladies Tour stelt parcours voor: "Poggio van Knokke-Heist" moet opnieuw voor vonken zorgen

De organisatie van de Baloise Ladies Tour heeft het nieuwe parcours van de 5-daagse rittenkoers in België en Nederland voorgesteld. Naast een individuele tijdrit en een passage door de Vlaamse Ardennen is het vooral uitkijken naar de aankomst op "De Wandelaar" in Knokke-Heist, met enige verbeelding gezien als de "West-Vlaamse Poggio".

In september vorig jaar onthulde de organisatie al dat de Baloise Ladies Tour in 2025 van start zou gaan met een proloog in het Nederlandse Yerseke op woensdag 16 juli. De volgende dag steekt het peloton de grens over naar het West-Vlaamse Jabbeke voor een rit richting Knokke Heist.

Daar ligt de aankomststreep voor het tweede jaar op rij op 'De Wandelaar', een kort hellend stuk van slechts 100 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,2 procent. Vorig jaar kroonde de latere eindwinares Lorena Wiebes er zich tot de snelste puncher.

Tijdens de derde rit met start en aankomst in Zulte volgt een passage door de Vlaamse Ardennen. De dag nadien staat er een 'dubbel' op het programma in Maldegem met een voormiddagrit en een individuele tijdrit in de vooravond.



De vijfdaagse eindigt op zondag 20 juli in Zwevegem.