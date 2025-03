Anderlecht zoekt heil in de atletiek: Succescoaches Jacques Borlée en Wim Vandeven versterken medische cel

Vandeven was de coach van Tia Hellebaut, toen zijn in Peking goud won.

Naast Borlée is, sinds 2 weken, ook Wim Vandeven betrokken bij de club als raadgever van de medische cel. Zijn taak is om spelers te helpen die terugkeren van een (lange) revalidatie.



Iets wat bij Anderlecht goed van pas komt dit seizoen. Zo speelde aanvoerder Jan Vertonghen sinds begin augustus slechts 3 minuten door aanslepende blessures, en sukkelt ook topschutter Kasper Dolberg al heel 2025 met knieklachten.



Vandeven is, naast echtgenote van voormalig hoogspringster Tia Hellebaut, ook de man die haar op de Olympische Spelen van 2008 naar een gouden medaille loodste.



Hij is een bekende sportkinesist en conditietrainer, die actief heeft samengewerkt met ex-atleten zoals tienkamper Hans Van Alphen en hordeloopster Eline Berings.



Voor Anderlecht zijn het twee welkome versterkingen aan de vooravond van de Champions' play-offs en de bekerfinale tegen Club Brugge op 4 mei.