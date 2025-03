Aangeslagen Jonas Vingegaard heeft gekneusde hand, Visma-Lease a Bike beslist vrijdag over vervolg Parijs-Nice

do 13 maart 2025 20:48

Visma-Lease a Bike lijkt in deze Parijs-Nice wel bezig met een stoelendans, al was het vandaag uit noodzaak. Gisteren deed Matteo Jorgenson nog troonsafstand voor Jonas Vingegaard, vandaag nam de Amerikaan het geel weer over van de Deen. Vingegaard had door een valpartij wel een geldig excuus. Hij heeft een kneuzing in zijn hand opgelopen. Vrijdag wordt beslist of hij nog in koers blijft.

Tijdens de rit zag het er al benard uit. Jonas Vingegaard was (buiten beeld) gevallen en hield zich de hele dag schuil in de achterste gelederen van het peloton. Op de steile slotknik kon hij niet mee met de beste punchers en moest hij zijn gele trui afstaan. Aan de finish kwam Vingegaard dan ook gedesillusioneerd binnen. De Deen duwde enkele camera's weg, vroeg om ademruimte en bleef minutenlang voorovergebogen op zijn fiets zitten. Met een grimas verbeet hij de pijn, enkele stafleden begonnen aan een voorzichtige medische controle. Donderdagavond kwam er een korte update van Visma-Lease a Bike: "Jonas heeft een kneuzing in zijn hand opgelopen. Onze medische staf zal vrijdag beslissen of hij blijft koersen."

"Ik kwam zelf terug van een sanitaire stop en ik zag dat Jonas gevallen was", gaf Matteo Jorgenson zijn versie van de feiten. "Hij zei me dat hij denkt dat zijn hand gebroken is (wat volgens de eerste onderzoeken dus niet klopt, red)." "Het zag er echt pijnlijk uit. Jonas kon zijn stuur moeilijk vasthouden en kon moelijk remmen. Hij vreesde dat hij zou moeten passen en ik moest mijn eigen kans gaan."

Vingegaard is zijn geel kwijt na een val.

"Ik weet niet goed wat er is gebeurd", vertelde lijfwacht Victor Campenaerts over de bewogen dag. "Halfweg de etappe haakten ze in het peloton in elkaar en Jonas viel op zijn gezicht." "Hij had zijn hand heel veel pijn gedaan en kon zijn linkerrem niet meer gebruiken", aldus Campenaerts. "We hebben er dan voor gekozen om uit de stress te blijven en om op te schuiven op de hellingen. Dat is natuurlijk niet ideaal, want daar verspeel je veel krachten mee."

Ik had niet de indruk dat Jonas heel lucide was. Hij kwam er wel een beetje door, maar hij kon zijn rem niet meer vasthouden. Victor Campenaerts

Een gehavende Jonas Vingegaard in Parijs-Nice.

Dat zag je ook in de slotkilometer: Vingegaard kraakte en verloor een half minuutje. "De schade in tijd is beperkt, maar hopelijk is er niet te veel schade door de val." "Jonas sprak over duizeligheid. Hij moet ongelofelijk hebben afgezien. Nu moet hij de dokter bezoeken en hopelijk valt het verdict mee." Visma-Lease a Bike sprak achteraf over "kortstondige en lichte duizeligheid". "Jonas moest vooral even op adem komen", verduidelijkte de ploeg. Vingegaard stapte uiteindelijk met een bebloede lip op de ploegbus. "Gezien de omstandigheden is het heel straf dat hij deze rit heeft uitgereden", besloot Campenaerts. "Ik had niet de indruk dat hij heel lucide was. Hij kwam er wel een beetje door, maar hij kon zijn rem niet meer vasthouden."