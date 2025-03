"Uit schaamte wilde ik mijn hoofd in de grond steken": moedige getuigenis opent debat over mentale gezondheid in topsport

Maandenlang vecht hij alleen tegen het stemmetje in zijn hoofd - "het moet wel goed gaan, je hebt niets anders" - tot atleet Tibo De Smet gisteren zijn verhaal met de wereld deelde. Een moedige getuigenis over mentale gezondheid, die heel wat positieve reacties opwekt. "Veel mensen herkennen zich in mijn verhaal", vertelt de 25-jarige topsporter.

"Ik ben een olympische 800 meter-loper en ik worstel met mijn mentale gezondheid."

Weg met het taboe! Tibo De Smet valt met de deur in huis. In een knap gemonteerde video vertelt de atleet op sociale media hoe zijn passie langzaam veranderde in een mentale strijd.

Anderhalf jaar geleden waagde hij de sprong: hij liet zijn studies vallen om zich volledig op topsport te gooien. "Vanaf dan was het mijn enige bezigheid", vertelt hij. "Mijn volledige identiteit. Ik liet mezelf niet toe om andere dingen te doen."

En dat eiste zijn tol. "Ik verloor het plezier in mijn trainingen", is hij openhartig. "Het moest wel goed gaan, want ik had niets anders. Een schaamtegevoel nam over. Als een wedstrijd slecht ging, wilde ik mijn hoofd in de grond steken en niemand spreken."

Maandenlang vocht Tibo De Smet zijn mentaal gevecht alleen uit. "Ik belandde in een vicieuze cirkel. Er was steeds een klein stemmetje in mijn hoofd dat zei: om beter te worden moet je er vol voor gaan, alles ernaast is slecht."

"Ik voelde me ook soms minderwaardig. Andere atleten konden topsport wel combineren met studies of werk. Stap per stap werd het erger."