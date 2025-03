"McLaren staat er het beste voor": Stoffel Vandoorne voorspelt het podium in Melbourne

Veel vraagtekens, veel nieuwsgierigheid. Bij de start van een Formule 1-seizoen is het altijd wat gissen naar de pikorde van de teams. Ook voor Stoffel Vandoorne, reserverijder bij Aston Martin, is er nog veel onduidelijkheid. "Maar McLaren is normaal gezien een van de favorieten", voorspelt hij in Melbourne.

"Alle teams komen normaal gezien dichter bij elkaar, dus het zou spannend moeten worden. Meerdere teams die meestrijden met meerdere winnaars. Al dat zo is, kan het een heel mooi jaar worden."

Eind 2024 wonnen 5 verschillende rijders de laatste 6 GP's. Het doet F1-fans dromen van een razend spannend seizoen 2025. "Het is het laatste jaar met dit reglement", stelt Vandoorne.

"De wintertests geven altijd wel een beetje een idee van de krachtsverhoudingen, maar je weet het nooit 100 procent zeker. Na de eerste race in Melbourne zullen we al een beter idee hebben."

In Melbourne stijgt de temperatuur: wie gaat met de eerste overwinning van het prille F1-seizoen aan de haal? "Het is altijd een speciaal moment", beaamt Stoffel Vandoorne . "Er is veel om naar uit te kijken."

Toch viel één team Vandoorne op tijdens de testdagen. "McLaren staat er het beste voor", zegt hij. "Hun racetempo zag er in Bahrein heel sterk uit. Natuurlijk zijn de omstandigheden in Melbourne helemaal anders, maar ze waren ook eind vorig jaar al heel sterk. Normaal zijn ze een van de favorieten."

Met Adrian Newey, de topontwerper die Red Bull verliet, heeft Aston Martin wel een spilfiguur binnengehaald. "Hij kan zeker een grote impact hebben", voorspelt Vandoorne. "Hij brengt enorm veel expertise en is de meest succesvolle ontwerper aller tijden. Maar hij zal tijd nodig hebben om het maximale eruit te halen."

"We begonnen goed, maar konden niet de juiste progressie maken tijdens het seizoen. Ik denk dat het team nu liever wat slechter start om daarna progressie te maken, dan andersom."

"Voor ons is het belangrijk om dit seizoen stappen vooruit te zetten", zegt reserverijder Vandoorne. "Dat lukte de voorbije jaren niet zo goed."

Aston Martin eindigde vorig jaar op de 5e plek in het constructeurskampioenschap, op ruime afstand van de vier koplopers. Kan het team dichterbij sluipen?

Als Fernando Alonso of Lance Stroll uitvallen, kan Vandoorne misschien inspringen in de Formule 1. Maar zijn focus ligt voornamelijk op de Formule E en het wereldkampioenschap endurance.

"Het is zeker niet gemakkelijk om drie programma's te combineren. Formule E is de prioriteit. Als er een clash is, dan moet er beslist worden wat voorrang krijgt."

In de Formule E hoopt Vandoorne binnenkort te kunnen meestrijden voor de overwinningen. In de eerste 4 races stond hij steevast in de top 10, maar het podium haalde de ex-wereldkampioen nog niet.

"We komen dichterbij", blijft hij positief. "Als we alles goed doen en geen fouten maken, zullen we nog kansen krijgen. Maar de wereldtitel wordt waarschijnlijk moeilijk."

Droomt Vandoorne eigenlijk nog van een F1-zitje? "Die kans is miniem. Als de kans er is, zeg je nooit nee. Maar ik moet realistisch zijn: de kans is heel klein."