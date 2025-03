"Bijna al mijn renners zijn gevallen": balende Bakelants verovert rode lantaarn en deed al paniektransfer

In Wielerclub Wattage zijn er na de Strade Bianche heel wat positiewissels in de minicompetitie. Vooral Jan Bakelants maakte, ondanks een eerste transfer, een fikse buiteling.

"Ik heb Alberto Bettiol in mijn ploeg gebracht voor Victor Campenaerts . Maar blijkbaar is de Italiaan tijdens de koers afgestapt om zijn gevallen ploegmakker Scaroni bij te staan."

Als klap op de vuurpijl heeft Bakelants als enige Tom Pidcock (2e in de Strade) niet in zijn team geklikt.

"Die moet tussen de mazen van het net geglipt zijn. Ik had niet gedacht dat Pidcock zijn sterke seizoensstart zou doortrekken naar de klassiekers."

Het gevolg is dat Bakelants van de 3e naar de 5e plek is getuimeld in de minicompetitie. "Een situatie die absoluut vermeden moest worden", klinkt het wat bedrukt. "Het is resetten en opnieuw beginnen."

Helemaal bovenaan ligt Tom Boonen nog altijd in polepositie om de minicompetitie te winnen. Al houdt "Wolfken" hem wel binnen handbereik.