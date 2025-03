(Anti)climax Courtois en radicale omslag naar "gouden oudjes"? 5 hete hangijzers voor Rudi Garcia's 1e selectie

vr 14 maart 2025 06:00

Het eerste grote moment dat Rudi Garcia zijn carrière als bondscoach van België meteen kan tekenen. De kersverse keuzeheer van de Rode Duivels heeft belangrijke knopen door te hakken in élke linie. (Hoe) keert Courtois terug? En trekt hij de kaart van de jeugd? Alle vraagstukken voor het tweeluik in de Nations League tegen Oekraïne.

1. Hoe keert Courtois terug in de selectie?

"Hij wordt nu weer met open armen verwelkomd, hoewel er eigenlijk niets is veranderd." Afgelopen zondag dropte Koen Casteels een klein bommetje onder de selectie van de Rode Duivels. De doelman - die onder Tedesco steevast nummer 1 was - besloot de eer aan zichzelf te houden door de nakende terugkeer van zijn concurrent. Want het water tussen Casteels, de Belgische voetbalbond en Thibaut Courtois is dan toch nog te diep na uitspraken van laatstgenoemde. "Ik ben benieuwd wat de andere spelers zullen zeggen. Het ging trouwens niet alleen over dat ene incident tussen Courtois en Tedesco. Er zijn andere dingen gezegd die hard zijn aangekomen. Anders zou het niet zo diep zitten bij zoveel spelers", liet de keeper nog optekenen. Voor Rudi Garcia en Vincent Mannaert is Courtois intussen weer incontournable. Dus wordt het met spanning uitkijken naar hoe Courtois onthaald wordt door zijn ploeggenoten. Een storm in een glas water of aanleiding voor een diepgaand groepsgesprek? Tijd zal raad - en hopelijk ook rust - brengen.

Voor Casteels hoeft het niet meer door de nakende terugkeer van Courtois.

2. Zijn de sterkhouders weer op het appel?

Dé tendens die de Nations League-campagne overschaduwde: de afwezigheid van (inzet bij) de grote sterren. Kapitein Kevin De Bruyne probeerde de nieuwe generatie Duivels eerst nog op sleeptouw te nemen, maar verviel snel in frustratie en teleurstelling. "Je moet minstens alles geven als je de top niet aankan", was een snoeiharde uithaal die zijn tijdelijke exit inluidde. Romelu Lukaku liet de Nations League in september en oktober dan weer links liggen om zich helemaal in te werken bij Napoli. Pas in november keerde de recordschutter terug - zij het door blessure 'slechts' voor 90 minuten tegen Italië. Een dubbel gemis dat de nationale ploeg gevoeld heeft. Maar ook niet snel meer moet meemaken? Het koningsduo zou zijn woord gegeven hebben aan Vincent Mannaert om weer alles te geven voor het land. "Ik begin helemaal opnieuw en wil dat de spelers met zin, trots en de glimlach naar de Rode Duivels komen", stelt Garcia dan ook een duidelijke eis. "Ongeacht hun leeftijd, eerdere verdiensten of palmares." Is het project - en de Nations League - nu wél de moeite waard?

Gaan De Bruyne en Romelu Lukaku weer all-in voor de Duivels?

3. Verjonging of "gouden oudjes"?

"We gebruiken deze campagne om een nieuwe ploeg te bouwen en jonge spelers hun kans te geven. Dat heb ik al vaker verteld. Sommigen luisteren wel, maar willen het liever niet horen." Die nagel van Domenico Tedesco kon geen tikken meer incasseren. De voorganger van Garcia wilde een nieuwe generatie laten bloeien, al kostte het experiment wel zijn job. De terechte vraag: gaat Garcia hetzelfde pad bewandelen, of kiest hij voor een radicale ommekeer? Dan lonken er kansen voor de "gouden oudjes". In het bijzonder Axel Witsel (36), Christian Benteke (34) en Dries Mertens (37). Die eerste zit aan de bank gekluisterd, maar had "een goed gesprek" met de T1 in Madrid. Benteke werd topschutter in de MLS en is ook nu goed vertrokken in de VS. Ten slotte heeft de immer flitsende Mertens nooit de deur van de Duivels dichtgeduwd. Schrik niet als een van de ervaren spelers plots in Tubeke opduikt. Al liet de Fransman ook optekenen dat hij "talenten als Samuel Mbangula (Juventus), Jorthy Mokio en Mika Godts (Ajax) en Julien Duranville (Dortmund) absoluut wil bekijken". Geen omslag, wel een symbiose dan maar?

Zien we Benteke voor het eerst terug in Belgisch truitje sinds 2022?

4. Welke verrassing(en) tovert Garcia?

Neemt Rudi Garcia dan toch iets over van zijn voorganger? Domenico Tedesco had in vrijwel élke selectie een verrassende naam in petto. Ook de niet zo korte shortlist - goed voor ongeveer 50 namen - van de huidige bondscoach kan enkele surprises opleveren. De genoemde namen in de wandelgangen: Lucas Stassin en Nicolas Raskin. Stassin slaat op zijn 20e zijn vleugels uit in Frankrijk bij Saint-Etienne. Daar is de voormalige spits van de RSCA Futures en Westerlo goed voor 6 goals en 4 assists in 22 Ligue 1-matchen. Dat is Garcia ongetwijfeld opgevallen. Raskin is niet meer weg te denken uit de basis van Rangers, zelfs na het vertrek van Philippe Clement. Aan middenvelders geen schaarste bij de Rode Duivels, maar krijgt de Luikenaar van 24 toch zijn kans op integratie?

Nicolas Raskin is vaste basispion in Glasgow.

5. Wat met jongens uit eigen competitie?

Na het magische parcours van Club Brugge in de Champions League weerklinkt de roep voor spelers uit de eerste klasse in België luider dan ooit. In november zaten er met De Cuyper en Seys maar twee spelers uit de Jupiler Pro League in de Nations League-selectie van de Duivels. Komen daar nu wat bekenden bij? Wel, in zijn eerste maanden als bondscoach was Rudi Garcia geregeld te spotten in Belgische stadions. "Ik heb er geen nood aan om De Bruyne, Lukaku, of Courtois aan het werk te zien", verklaarde hij. "Die spelers kennen we al."



"Ik wil het Belgische voetbal leren kennen, want daar lopen jonge spelers die we beter moeten leren kennen. Als ze beter zijn dan zij die in het buitenland spelen, waarom zouden we ze dan niet oproepen?" Uitspraken die de Hans Vanakens van deze wereld graag zullen horen.