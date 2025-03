Zijn hand is een klont boter? PSG-doelman Donnarumma snoert critici de mond in "beste wedstrijd ooit"

In de heenmatch liet hij de enige bal tussen de palen van Liverpool passeren, maar op Anfield kroonde PSG-doelman Gianluigi Donnarumma zich tot de Parijse held in de Champions League. "We speelden een geweldige match", snoerde de Italiaan de critici de mond.

Vooral RMC Sport is hard voor de Italiaan, die het enige schot tussen de palen niet kon pareren. "Zijn hand is een klont boter", klonk het.

Het rapport van de doelmannen is achteraf hard bij de Franse sportkrant L'Équipe. Uitblinker Becker wordt beloond met een 9 na "een smerig goede" match. Donnarumma is gebuisd met een 4.

Even terug naar de heenwedstrijd: in het Parc des Princes domineert Paris Saint-Germain , maar Liverpool-doelman Alisson Becker weigert zich om te draaien. 27 schoten van Parijse kant leveren geen doelpunt op.

"In de heenmatch slikten we één schot en één goal, alsof dat mijn fout was. Ik geef altijd alles voor het team. We wisten dat het niet eenvoudig zou zijn op Anfield en dat we zouden afzien, maar we speelden een geweldige match. Ik ben heel blij."

Voor Liverpool was het eindverdict hard. De leider in de Premier League was ongenaakbaar in de League Phase met zeges tegen Real Madrid, Borussia Dortmund en AC Milan, maar struikelt dan in de achtste finales tegen PSG.

"We hebben indruk gemaakt op Europa, maar je vraagt je wel af hoeveel het waard is om als eerste te eindigen in de League Phase om er dan meteen uit te liggen", sprak coach Arne Slot.

"Maar als je de Champions League wil winnen, moet je een team als PSG opzijzetten en dat hebben we vandaag niet gedaan. Dit is het format en dat moeten we aanvaarden."

Slot vond dat Liverpool "minstens een gelijkspel verdiende", maar kon de nederlaag accepteren. "We speelden de perfecte wedstrijd, behalve dan dat we geen doelpunten maakten."

"Het was vergelijkbaar met vorige week, maar toen waren zij juist perfect. Dit was de beste voetbalwedstrijd die ik ooit heb meegemaakt. Maar ons geluk was op na vorige week, denk ik."