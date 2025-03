Zijn eerste ninedarter, maar geen nieuwe toernooiwinst: Luke Littler verliest eerste keer in 20 wedstrijden

Het is gebeurd, Luke Littler heeft nog eens een wedstrijd verloren. De wereldkampioen ging er gisteravond uit op een PDC-dartstoernooi in Leicester (Eng). Hij verloor met 7-6 van de Nederlander Gian van Veen.

Na toernooiwinst vorig weekend op de Belgian Open in Wieze speelde Luke Littler gisteravond in Leicester.

De 18-jarige wereldkampioen liet al snel zijn eerste ninedarter van het jaar noteren (180-180-141), maar hij moest ook hard werken voor zijn legs. Tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode overleefde hij een 4-0-achterstand.

In de halve finales was het op. Na 19 overwinningen op een rij verloor hij van de Nederlander Gian van Veen (7-6), die eerder Michael van Gerwen had uitgeschakeld.