WK schaatsen: Sandrine Tas zet 16e tijd neer op de 3.000 meter

Sandrine Tas eindigt 16e op 3.000 meter, Beune klopt Sablikova voor goud

De eerste Belg in actie op het WK is Sandrine Tas op de 3.000 meter. De 29-jarige ex-skeeleraarster schaatste in het derde van tien duels tegen de de Duitse Maira Jasch.



Met 4'10"39 won ze de strijd in de strijd van Jasch (4'12"76). Tas legde de 16e tijd op het ijs, Jasch de 17e. De PR van Tas op de 3 km is 4'05"57.



Voor het goud knalde de Nederlandse Joy Beune (25) nog net onder de tijd van good old Martina Sablikova. De 37-jarige had net 4'00"57 neergezet, Beune bleef daar nog 18 honderdsten onder. Het brons was ook voor Nederland met Merel Conijn in 4'01"22.