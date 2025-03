WK schaatsen: Brons voor Swings op massastart, Vanhoutte 10e bij de vrouwen

"Volgend jaar een of twee plaatsen hoger"

De Belgische mannenploeg boekt langzaam maar zeker progressie in de achtervolging.



"We hebben een goede wedstrijd gereden: hard beginnen en dat zo lang mogelijk volhouden", vertelt duwer en laatste man Jason Suttels. "Die 5e plaats is heel goed, maar ons doel ligt hoger."



Het verschil met de concurrentie was miniem. "Een 7e plaats zou ontgoochelend geweest zijn", geeft Indra Médard toe, "maar het is de 5e plaats geworden."



"En volgend jaar willen we nog een of twee plaatsen hoger staan", knipoogt hij.



Twee plaatsen hoger levert een olympische medaille op. "Dat is ons doel", glundert Médard, maar laat ons eerst een stabiel seizoen in de Wereldbeker rijden.



In de laatste ronde moest kopman Bart Swings zijn turbo nog aanspreken. "Frankrijk was aan het komen en dus moest ik nog eens gas geven", legt hij uit. "Het is lang geleden dat ik zo diep ben gegaan, maar het heeft geloond."



"En morgen zal ik hersteld zijn voor de massastart", verzekert de titelverdediger.