WK schaatsen: Bart Swings moet vrede nemen met 14e plek op 5.000m, Sandrine Tas is 16e op 3.000m

Swings opent WK met bescheiden 14e plaats op 5 km

Bart Swings heeft geen potten gebroken in zijn eerste race op het WK. Hij eindigde 14e op de 5.000 meter in 6'25"43, zijn op 1 na slechtste resultaat dit seizoen.



Maar met een ontstoken rechterknie waren zijn verwachtingen sowieso al lager. Hij mikt op dit WK op een 3e wereldtitel op een rij op de massastart, maar dan zal alles moeten meezitten.



Swings schaatst met pijn en de vorige 5 km, bij de WB-finale in Heerenveen, was met een 16e plek al veelbetekenend.



Swings kwam als 6e van 10 paren in actie tegen de Italiaan Michele Malfatti. De 34-jarige Belg bleef aardig in het spoor van Malfatti, die hem op de streep wel 2,5 seconden voorbleef (6'22"99).



Het goud ging 15 seconden sneller dan Swings naar de lokale held Sander Eitrem (6'10"05), de Europese allroundkampioen hield in een rechtstreeks duel de Nederlander Beau Snellink (6'11"72) af.



Het Poolse talent Vladimir Semirunniy pakte met 6'12"95 brons, waardoor de Italiaanse topfavoriet Davide Ghiotto net naast het podium viel.



Swings' beste 5 km dit seizoen was in de WB-opener in Japan als 5e, zijn beste WK-5 km was in 2013 met een 6e plek.