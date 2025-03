Was tip van alerte Courtois cruciaal bij geschrapte penalty? Doelman schiet nadien met scherp naar ex-club: "Ze wenen altijd"

Met het blote oog was het eigenlijk niet te zien. Hét sleutelmoment in de penaltyreeks tussen Atlético en Real was de geschrapte penalty van Julian Alvarez, omdat hij de bal twee keer raakte. Een scherpe VAR kon niet anders dan een genadeloze regel toepassen. Na een cruciale tip van Thibaut Courtois? De doelman was na afloop alvast uitgesproken: "Ik ben het moe dat Atlético altijd in de slachtofferrol kruipt."

Het Estadio Metropolitano ontplofte.



Elke aanwezige - en zelfs de kijkers op TV - dachten dat Julian Alvarez de strafschoppenreeks naar 2-2 had gebracht.

Tot scheidsrechter Szymon Marciniak plots gebaarde dat zijn VAR nog even iets aan het checken was en de Poolse ref vervolgens twee vingertjes in de lucht stak.



Het scorebord ging van 2-2 weer naar 2-1. En enkele seconden later was het zelfs 3-1 na een succesvolle elfmeter van Valverde. In het stadion hadden velen niet door wat er zich zonet afgespeeld had.

Wat bleek: Alvarez had bij zijn penalty de bal twee keer geraakt. Op de eerste herhaling was het onmogelijk te zien, maar een volgende toonde dat de uitglijdende Argentijn (heel miniem) ook met zijn linker beroert.

Op sociale media doet trouwens foutief de ronde dat een microchip in de bal de dubbele aanraking heeft opgemerkt - herinner u de handsbal van Openda op het EK. Alleen wordt hier in de Champions League géén gebruik van gemaakt.



Wie misschien wél een cruciale rol speelde, was doelman Thibaut Courtois - woensdagavond overigens opnieuw uitstekend met enkele knappe saves.

"Ik had het gevoel dat hij de bal twee keer raakte en zei dat tegen de ref", verklaarde onze landgenoot achteraf tegenover de rechtenhouders.



Ontpopte de Rode Duivel zich zo tot cruciale tipgever? Of zou de VAR het ook zonder Belgische hint sowieso gecheckt hebben?