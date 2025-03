Trots overheerst bij Club na straf CL-avontuur: "We hebben telkens getoond tot wat we in staat zijn"

Met een duidelijke nederlaag, maar ook met een gevoel van trots. Zo strompelden 10 moegestreden Club-spelers woensdagavond van het veld in Villa Park. Blauw-zwart had er al een mooi avontuur opzitten, maar maakte in Birmingham nooit echt kans op een wonderavond. "De tweede helft was misschien wel de minste van de hele mooie campagne."

"En dat is ook wat we kunnen leren uit deze campagne. We hebben hele grote stappen gezet en ons elke match gemeten met de tegenstander, maar op lange termijn moeten we die momenten nog meer pakken."

Maar die 0-0 werd in amper een kwartier omgetoverd naar een 3-0-achterstand. "Al zegt de score niet alles", meende de doelman. "Maar oké, dat is voetbal op het hoogste niveau."

"Club zijnde hebben we een heel mooi parcours afgelegd. Ook vandaag trouwens. We hebben getoond dat het er misschien wel inzat als we met 11 konden blijven."

Blauw-zwart had vooraf nog hoop op een stunt, maar het liep al snel achter de feiten aan. "Ik denk dat we trots mogen zijn op onze campagne, maar dat is op dit moment niet zo eenvoudig", baalde Simon Mignolet kort na affluiten.

Ook andere ouderdomsdekens verschenen met een mix aan emoties voor de microfoon. "Na vandaag ben ik toch een beetje teleurgesteld", stelde Brandon Mechele.

"Maar we hebben wel getoond tot wat we in staat zijn. Het zijn leermomenten en het is mooi voor de jonge gasten om dit mee te maken."

En de verdediger heeft zelfs een favoriete moment overgehouden aan de wonderlijke campagne. "De thuismatch tegen Sporting", glunderde hij. "Die tifo was fantastisch. Al ben ik blij met de hele campagne die we gespeeld hebben."

Kapitein Hans Vanaken had vandaag zelfs op het veld tijd om te genieten. Van de eerste helft, dan toch. "Maar die rode kaart maakte het moeilijk om nog iets te creëren."

En ook de 2-0 was voor de draaischijf een frustrerend moment. "Want we stonden toen met 9 man, terwijl we eigenlijk wilden wisselen. En onze tweede helft was misschien wel de minste van een heel mooie campagne."

Soit, ook bij Vanaken blijven er mooie herinneringen over. "Deze nederlaag is geen smet op ons avontuur, we mogen gewoon heel fier zijn", besloot hij.

"Zeker na de loting, want mensen hadden ons niet veel kans gegeven. Maar we hebben telkens getoond waarom we hier staan. Ook vandaag tegen Villa."

En een dubbel souvenir zal de ontgoocheling verzachten. "Ik heb truitjes gekregen van Rashford en Asensio", vertelde de verzamelaar nog. "Dat worden sowieso mooie herinneringen voor later."