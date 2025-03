Renaat en Jan zien in de neutralisatie een "relatief goede" aanpak, ondanks rillende renners: "Beter dat dan een zware val"

wo 12 maart 2025 18:56

Een merkwaardige etappe in Parijs-Nice, waarin het peloton 45 minuten lang voet aan grond hield door een neutralisatie. Dat vraagt om een analyse van onze commentatoren Renaat Schotte en Jan Bakelants. Want die plotse vrieskou en de keuzes van de organisatie hadden uiteraard hun invloed. "Het peloton is mondig genoeg om de schuld bij de organisatie te leggen als er gevallen wordt."

Renaat: "We hebben vandaag een etappe van één uit de duizend gezien. Drie kwartier lag de wedstrijd stil en hadden de renners de onmogelijke opdracht om warm te blijven. Hoe overleef je dat?" Jan: "Dat zagen we ook wel in het eindresultaat. Er zijn renners die gepakt waren door de koude." "Er zullen er veel zijn die droge kleren hebben aangedaan, maar als je al koud hebt op dat moment, is dat slechts een doekje voor het bloeden. Je gaat het niet plots warm krijgen doordat je andere kleren aanhebt."

Vingegaard reed door de koude vrij snel tegen een plafond aan dat hij in normale omstandigheden niet heeft. Jan Bakelants

Renaat: "Heeft het ook de manier beïnvloed waarop Vingegaard die slotklim afwerkt? Want uiteindelijk wint hij tot de verrassing van velen niet."

Jan: "Ik denk dat we in de prestatie van Vingegaard zien dat hij ook wel last had van de koude. Er was wel een versnelling, maar hij had het moeilijk om het verschil uit te bouwen."

"Hij reed vrij snel tegen een plafond aan dat hij in normale omstandigheden niet heeft. Almeida hield hem op eigen kracht binnen schot, zonder de hulp van ploegmaats. Hij timede het best."

Mondig peloton anno 2025

Renaat: "Tonen de omstandigheden van vandaag met die neutralisatie en sneeuwhagel op de weg dat oortjes altijd een must zijn in een koers?" Jan: "Dat is moeilijk te zeggen. Ik had tijdens de neutralisatie de indruk dat de oortjes niet perfect werkten. Dat zou kunnen in deze bergachtige en bosrijke omgeving. Dan zit de volgwagen vaak te ver om ontvangst te hebben." Renaat: "Had jij het gevoel dat de organisatie de absoluut juiste beslissing genomen heeft? Of bestaat daar enige twijfel over?" Jan: "Er lag sneeuw en hagel op de weg dus het lijkt me duidelijk dat het de beste keuze was om zeker dat stuk te neutraliseren. Zo stelt de organisatie zichzelf buiten vervolging als er gevallen wordt in dat soort omstandigheden." "Anno 2025 is het peloton mondig genoeg om dan de schuld in de schoenen van de organisatie te schuiven. Dat wil je nu wel vermijden."

Matteo Trentin, samen met Oliver Naesen in dit peloton de rennersafgevaardigde, legt het uit bij de jury.

Relatief goede aanpak van de organisatie

Renaat: "Moet er voor een neutralisatie ook een soort draaiboek bestaan?"

Jan: "Ze hebben het relatief goed aangepakt, maar je staat natuurlijk met een peloton natte renners in 'the middle of nowhere'. Dan is het enige servicepunt in de buurt de volgwagen."

Renners zullen koud krijgen bij een neutralisatie, maar dat is nog altijd beter dan dat iemand valt en zich heel zwaar blesseert. Jan Bakelants

"Dan zullen er renners koud krijgen, maar dat is nog altijd beter dan dat iemand valt en zich heel zwaar blesseert."

Renaat: "Beter zal je hier als renner alleen niet uitkomen richting het voorjaar."

Jan: "Dat hangt van renner tot renner af. Er zijn er die niet veel geleden hebben, zoals Mads Pedersen of Nils Politt. Frêle klimmers zagen we dan weer rillen van de koude. Zij zullen dat meer meedragen dan anderen in de komende ritten."

Niet te veel klassementsconclusies na bijzondere rit

Renaat: "Wat zegt de overwinning van Almeida? Is dat door het heel hoge niveau bij UAE of is de vorm van Vingegaard nog net ietsje minder?" Jan: "Dat is gevaarlijk om uitspraken over te doen op basis van één rit, die dan nog heel bijzonder was. Misschien heeft Almeida die net een tikkeltje beter verteerd dan Vingegaard, die nu ook niet slecht was. Hij had de benen." "Maar als we hem afmeten aan Pogacar, aan wie hij altijd afgemeten wordt, moeten we vaststellen dat het allemaal nog niet zo flitsend is. Dat hoeft ook nog niet." Renaat: "Wat ga je onthouden van deze rit?" Jan: "Dat het peloton zo lang heeft stilgestaan in niemandsland in het Centraal Massief. Ik denk dat vooral de renners dit zich nog lang zullen herinneren."