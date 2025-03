Oliver Naesen is vlijmscherp na neutralisatie en herstart: "0,0 solidariteit: dit is koersvervalsing"

wo 12 maart 2025 17:24

Ze trilden aan de finish niet meer zoals ze onderweg hadden gedaan, maar de renners in Parijs-Nice hebben een helse dag achter de rug. Dat de koers een tijdlang geneutraliseerd werd, was de juiste beslissing, zo klonk het in koor. Maar Oliver Naesen hekelt wat er meteen daarna gebeurd is.

"Onvermijdelijk", zo bestempelde Oliver Naesen de neutralisatie van 45 minuten op 45 kilometer van de finish. "Maar daarna was het minder proper." De renner van Decathlon-AG2R, met Matteo Trentin de rennersafgevaardigde in dit peloton, deed uitgebreid zijn verhaal. "Er werd gestopt en ik ging als vertegenwoordiger naar voren. De jury zei me dat de kopgroep en het peloton zouden stoppen en dat we dan zouden kijken wat we zouden doen." "Ik ging om een regenjas", vertelt Naesen, die ostentatief de laagjes toont die hij droeg aan de finish. "1, 2, 3, ... Zo kan je niet koersen, hé." "Ik vroeg bij de teams om hun standpunt en maakte een steekproef. 7 ploegen zeiden dat we zouden stoppen, 2 ploegen wilden zich aansluiten bij de meerderheid."

Ik kwam vooraan en toen zei men me dat we over 2 minuten zouden starten. Daar sta je dan, net zoals de helft van het peloton, met al je kleren. Oliver Naesen

Waarna Naesen aan zijn inhaalrace begon. Hij reed enkele minuten dicht om weer tot bij de jurywagen te komen, want het versnipperde peloton was intussen al beginnen te rijden, weliswaar nog geneutraliseerd. "Ik kwam vooraan en toen zei men me dat we over 2 minuten zouden starten. Daar sta je dan, net zoals de helft van het peloton, met al je kleren." "Movistar draaide meteen de kraan open. Sommige jongens hingen nog tussen de wagens. De solidariteit was 0,0. Dit is koersvervalsing!" "Zelf heb ik hier niets bij te winnen, maar ik denk aan mannen als Ben O'Connor en Aleksander Vlasov." "Zij gaan ervan uit dat de koers stilgelegd wordt en het eerste wat ze zien, is dat de groep in 3 stukken ligt. Zo mag dit niet verlopen."

Een hectische dag in Parijs-Nice vandaag.

Zaterdag wordt er ook nog eens 30 centimeter verwacht. Ik weet niet hoe we daar zullen passeren, maar blijkbaar wordt er niet geluisterd. Dit is wegwielrennen, hé. Geen reuzenslalom. Oliver Naesen

Naesen vertelt het sereen, maar is duidelijk verontwaardigd. "Het was heel koud en alle coureurs geraakten onderkoeld. Het was ook gevaarlijk in de afdaling." "In de Dauphiné zijn we vorig jaar met 120 man gevallen. Dat had nu weer kunnen gebeuren, maar dat hebben ze gelukkig vermeden." Maar wat er daarna is gebeurd, zint Naesen dus niet. "We hebben hier een grote groepschat en daar zal hevig over gesproken worden. Zeker weten!" "Zaterdag wordt er ook nog eens 30 centimeter verwacht. Ik weet niet hoe we daar zullen passeren, maar blijkbaar wordt er niet geluisterd. Dit is wegwielrennen, hé. Geen reuzenslalom."

Yves Lampaert zag niet meteen graten in wat er gebeurd is. "Dat is koers, hé. Je krijgt nooit iedereen op één lijn. Maar ik denk dat het al bij al meeviel en dat het redelijk sportief verlopen is." "De neutralisatie was meer dan nodig. Van 10 graden ging het plots naar 2-3 graden met smeltende sneeuw. Dat is moordend voor iedereen. De organisatie heeft goed ingegrepen."

Casino

Op 45 kilometer van de finish gingen de hemelsluizen open. "Het is niet dat het uit de lucht kwam gevallen, maar plots regende het enorm hard. Het was als het ware ijsregen", deed Kobe Goossens zijn verhaal. "Het viel de hele dag goed mee, maar toen werd het superkoud en werd de koers geneutraliseerd." "Zelf stond ik net dan 10 minuten stil met een lekke band. De neutralisatie kwam dus wel goed uit voor mij", knipoogde de renner van Intermarché-Wanty. "Het was wel bizar vandaag. Er was ook een motorrijder gevallen, een auto was gebotst." "Ik denk dat de organisatie geleerd had uit de Dauphiné van vorig jaar en een nieuwe massale val wilde vermijden. Het was de juiste beslissing."

Nils Politt kon zich verwarmen aan de ritzege van ploegmakker Joao Almeida, maar ook de Duitser had afgezien. "We kregen een douche met hagel en ijs. Het was "big casino". Neutralisatie was zeker de beste beslissing, want het was glibberig. Ik heb het koud gehad en kijk nu uit naar een douche."