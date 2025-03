Nieuwigheidje in de ploegentijdrit: kleurrijke handschoenen moeten XDS-Astana "klein voordeel" opleveren

wo 12 maart 2025 13:21

Met gekleurde handschoenen en sokken werkte XDS-Astana de ploegentijdrit in Parijs-Nice af.

Moeten er nog kleuren zijn? Het tenue van XDS-Astana kreeg voor dit seizoen al een nieuw likje verf en nu pakte de Kazachse formatie in de ploegentijdrit van Parijs-Nice ook nog uit met opvallende handschoenen en sokken. Elke renner met zijn eigen kleur, en met een goede reden, zo blijkt. "In plaats van naar de stijl van een renner te kijken of tot 7 te tellen, kijk je gewoon naar zijn kleur."

"Het eerste dat je ziet van een renner, is zijn hand. Dus wat als we iedereens handschoenen een andere kleur geven?" Aan het woord is Alex Dowsett, voormalig werelduurrecordhouder en sinds dit seizoen aan de slag als performance engineer bij XDS Astana Team. In een ploegentijdrit gaat het namelijk razendsnel, met beslissingen die in minder dan een seconde genomen moeten worden. "In plaats van dan naar de stijl van de renner te kijken of tot 7 te tellen, kijk je gewoon naar een kleur." Met dat "kleine voordeel" van gepersonaliseerde handschoenen en sokken werkte het Kazachse team de ploegentijdrit in Parijs-Nice af. Daarin zette het de dertiende tijd neer, een minuut trager dan winnaar Visma-Lease a Bike over 28,4 kilometer. Er is nog werk aan de winkel, beseft ook Mike Teunissen.

XDS-Astana in actie met hun kleurrijke hulpmiddel.

Kleurencode als hulpmiddel bij slordigheidjes

"Een beetje kleur brengen in de ploegentijdrit, hé", grijnst de Nederlander eerst nog, gevraagd naar het doel van het kleurenpalet. "Nee, vanuit de ploeg hebben ze er een hele theorie over dat de herkenbaarheid zo gemakkelijker is."

Hebben de kleurtjes hemzelf geholpen bij de eerste echte test? "Ik kan over het algemeen nog vrij goed tot 7 tellen", grapt Teunissen.

"Vooral als er slordigheidjes optreden met renners die halverwege inpikken of opeens weg zijn, kan het af en toe wel handig zijn."

Ik denk dat er nog steeds vrij veel werk aan is, maar we zetten in ieder geval al goede stappen. Mike Teunissen (XDS-Astana)

Toch klinkt het wat aarzelend bij Teunissen, gevraagd of hij het echt nuttig vindt. "Maar als het helpt, dan trek ik wel een andere kleur overschoenen aan."

"Op een aantal gebieden hebben we nog wel wat stappen te maken. De ontwikkeling van het materiaal is er daar één van en dan is het fijn om mannen als Alex Dowsett aan boord te hebben."

"Ik denk dat er nog steeds vrij veel werk aan is, maar we zetten in ieder geval al goede stappen."

Groeipijnen van nieuwe fietsleverancier XDS

Chinese fietsfabrikant XDS is uiteraard niet alleen de nieuwe naamsponsor van Astana, het voorziet de ploeg ook van tweewielers.

"De meeste ploegen hebben vanaf de winter al een fiets en hebben een baantest kunnen doen. Bij ons loopt dat allemaal wat vertraging op omdat er plots veel fietsen geleverd moesten worden."

"Dat zijn logische dingen die je tegenkomt als je overstapt naar ander materiaal. Het zijn op zich heel fijne fietsen, maar we zullen er meer tijd op moeten doorbrengen om er harder op te kunnen rijden."

Ik ben gewend om bij ploegen te zitten waar alles supergoed wordt voorbereid. Het is heel fijn dat we hier ook die kant op gaan. Mike Teunissen (XDS-Astana)