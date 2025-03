Na bestraffingen van vorig jaar mikt Hanne Desmet op beter WK-resultaat: "Heb geleerd kalm te blijven"

Vrijdag gaan in de Chinese hoofdstad Peking de wereldkampioenschappen shorttrack van start. Voor medailles wordt er in het Belgische kamp vooral gekeken naar Hanne Desmet. Zij hoopt er de zure nasmaak door te spoelen na de anticlimax op het vorige WK in Rotterdam.

De verontwaardiging bij haar en het Belgische schaatsteam waren bij het vorige WK groot.

Na drie bestraffingen in verschillende races bleef Hanne Desmet er met lege handen achter. Nu mikt ze in Peking - waar ze op de Winterspelen in 2022 meter olympisch brons veroverde - op eerherstel.

"Ik heb geleerd kalm te blijven", zei ze in aanloop naar het WK. "Maar zonder risico's te nemen, kan je geen races winnen. Of ik in de afgelopen maand een hoger niveau heb bereikt, is moeilijk te zeggen. Dat moet ik dit weekend laten zien."