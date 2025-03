Michael Matthews wil in Milaan-Sanremo beter doen dan 2e plaats vorig jaar: "Alles exact hetzelfde gedaan"

Vorig jaar tweede en de seizoenen daarvoor derde (2x), vierde, zesde en zevende. Michael Matthews (34) stapelt de ereplaatsen op in Milaan-Sanremo. Is 2025 dan het jaar waarin hij dat abonnement op het eerste monument omzet in een zege op de Via Roma? "Ik blijf het proberen en hopelijk betalen mijn harde werk en opofferingen zich eens uit."

"Mijn vorm is goed. De eerste ritten gingen niet echt volgens plan, maar dat waren sprintersetappes. Het was niet mijn doel om daar zelf wat uit te richten. Hopelijk kan ik de komende dagen mijn goede benen wel tonen."

"In Parijs-Nice ben ik om op te bouwen, wat koersritme op te bouwen en mijn ploeggenoten te helpen waar ik kan", vertelde hij aan onze man ter plaatse.

"Hét doel is Milaan-Sanremo."

Vorig jaar was ik er zo dichtbij in Sanremo. We hebben alles exact hetzelfde proberen te doen voor dit seizoen.

In de ploegentijdrit loodste hij kopman Ben O'Connor naar de tweede tijd. "Het zit dus zeker goed met mijn vorm. Ik heb enkel nog nood aan wat koersritme na een heel goede winter."

"Als ik zo door kan gaan, hoop ik dat ik in topvorm zal zijn over twee weken", verwijst Matthews weer naar Sanremo.



Vorig jaar strandde Matthews op de Via Roma op enkele centimeters van winst. Jasper Philipsen klopte hem toen nipt op de streep. "Vorig jaar was ik er zo dichtbij. We hebben alles exact hetzelfde proberen te doen voor dit seizoen."



Wat heeft Matthews nodig om er zijn reeks ereplaatsen om te zetten in een overwinning? "Geen idee, het is me nog niet gelukt. Ik blijf het proberen en hopelijk betalen mijn harde werk en opofferingen zich eens uit."