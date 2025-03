Mathieu van der Poel tast in het duister voor rit met lastige finale: "Je kan het pas inschatten als je er bent"

wo 12 maart 2025 11:07

Test Mathieu van der Poel vandaag een eerste keer zijn benen in Tirreno-Adriatico? Het parcours is alvast in zijn voordeel, met een portie hoogtemeters in de laatste kilometers. De voormalige wereldkampioen blijft voorzichtig. "Het zou wel iets moeten zijn dat mij ligt", aldus de Nederlander.

Lang en zwaar, maar niet heel zwaar. Dat staat op de planning vandaag in Tirreno-Adriatico. Na een tijdrit en een vlakke etappe vindt Mathieu van der Poel nu wel een rit die in de lijn liggen van zijn kwaliteiten. "Het is een lastige en lange etappe. Het zou wel iets moeten zijn dat me ligt", vertelde de Nederlander voor de start. Ploegmaat Gianni Vermeersch deelt die mening. "Het is een aankomst die hem moet liggen. We moeten afwachten hoe de etappe verloopt, maar ik denk wel dat het een kans is."

Er zijn wel grafieken, maar je kan het pas inschatten als je er bent. Mathieu van der Poel