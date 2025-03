LIVEBLOG WK shorttrack: Stijn Desmet valt naast podium op 1.000 m, Hanne sluit af met medaillejacht op 500 m

Hanne Desmet knalt naar goud op 1.000 meter

Hanne Desmet maakt haar favorietenrol helemaal waar en behaalt voor het eerst in haar carrière een wereldtitel. Ze was de hele dag oppermachtig en deed in de finale nog eens haar kunststukje van de halve finale over: in de voorlaatste ronde met een vlotte beweging binnendoor van 3 naar 1.



Desmet had meters de tijd om haar handen in de lucht te steken. Desmet kwam met een grote voorsprong over de streep.



De Canadese Courtney Sarault had zilver, de Nederlandse Xandra Velzeboer brons.