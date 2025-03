Komt zijn loyaliteit op de helling? De twijfels in het achterhoofd van Max Verstappen die zijn toekomst bepalen

vr 14 maart 2025 06:24

Komt er in 2025 een einde aan de glorieperiode van Red Bull? Dan zullen Mercedes en Aston Martin met een vergrootglas kijken naar een clausule in het contract van wereldkampioen Max Verstappen. De toekomst van de Nederlander belooft een heel seizoen de geruchtenmolen te voeden.

Was hij nog uitgesproken positief na de openingsdag - "we zijn op alle vlakken verbeterd" - dan sloot Max Verstappen de testdagen in Bahrein toch af met wat twijfels. Met 304 rondjes bracht Red Bull het minste tijd door van alle teams op het circuit tijdens de wintertest. De conclusie: nog heel wat werk voor de boeg. "Vorig jaar stond Max Verstappen er echt veel sterker voor", vatte tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso het samen bij het AD. "Toen had hij bij de wintertests een veel groter voordeel." De twijfels rond de Red Bull, die vorig jaar worstelde met de juiste balans, zijn dus nog niet weg. De twijfels over de toekomst van Verstappen ook nog niet. Zo kolkt er voor de start van het seizoen al heel wat in het achterhoofd van de wereldkampioen.

Chaos in de paddock

Zo onrustig als vorig jaar bij de seizoensstart is het nu alvast niet bij Red Bull. Toen ontketende een klacht over grensoverschrijdend gedrag tegen teambaas Christian Horner een storm. Vader Jos Verstappen riep om het ontslag van Horner, tussendoor brak een machtsstrijd los tussen de Oostenrijkse en de Thaise aandeelhouders van Red Bull. De rust lijkt wel teruggekeerd, maar heel wat bekende gezichten niet. Meesterbrein Adrian Newey trok naar Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley koos voor Sauber en nog eens vijf andere spilfiguren verlieten Red Bull. Wel nog op zijn plek: Christian Horner, al moet de rechtszaak tegen de Britse teambaas nog voorkomen. Begint ook zijn stoel te wankelen dit seizoen?

Asterisk

Kon Verstappen bij de seizoensstart van 2024 nog alle tumult vergeten op het circuit - hij won 4 van de eerste 5 races - dan groeiden de sportieve twijfels in de tweede seizoenshelft. In de steek gelaten door ploegmaat Sergio Perez moest de Nederlander alleen het aanstormende McLaren tegenhouden. Voor zijn 4e wereldtitel op een rij lukte dat nog, voor de constructeurstitel niet. En dat voedt de twijfels. Wat als Red Bull in 2025 tekortkomt voor een 5e kroon voor Verstappen? De Nederlander ligt wel nog onder contract tot 2028, maar daar staat een belangrijke asterisk bij. Verstappen heeft een "prestatie-clausule" in zijn contract, gaf Horner vorig jaar toe in Zandvoort. Concreet: als Red Bull hem geen competitieve wagen kan voorschotelen, zou de Nederlander vrij zijn om op te stappen. Verstappen zette zijn team eind vorig jaar dan ook op scherp. "Als we zo doorgaan, word ik volgend seizoen geen kampioen", opperde hij. "Zo simpel is het. We moeten echt stappen zetten om komend seizoen competitief te zijn, dat weten we allemaal."

Rivalen Mercedes en Aston Martin houden ondertussen de clausule nauwlettend in de gaten. De kans om een viervoudige wereldkampioen te strikken willen ze niet missen. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed vorig jaar al zijn uiterste best om Verstappen te paaien, maar de Duitse renstal koos uiteindelijk voor rookie Andrea Kimi Antonelli. Toch staakt Mercedes zijn charmeoffensief nog niet. Toto Wolff zou vorig jaar al gevraagd hebben aan de aandeelhouders om een oorlogskas voor te bereiden om Verstappen binnen te hengelen. Het zal een stevige schatkist mogen zijn, want met miljardair Lawrence Stroll - de eigenaar van Aston Martin - is de concurrentie niet min. Het team zou zelfs al sponsors proberen aan te trekken met de belofte dat Verstappen in 2026 voor hen zal rijden. De Britse renstal heeft alvast enkele troeven om Verstappen te verleiden: ze haalden Adrian Newey, de man die de winnende wagens van Red Bull ontwierp, en werken in 2026 ook samen met motorproducent Honda, waarmee Verstappen zijn successen behaalde.

Vraagtekens