Julie De Wilde schreeuwt het uit na sprintzege in GP Oetingen: "Lang geleden dat ik me zo goed voelde"

Na heel wat ellende heeft Julie De Wilde (22) zichzelf kunnen bevrijden in de GP Oetingen (1.Pro). Onze landgenote van Fenix-Deceuninck was de snelste van een uitgedund peloton.

De schreeuw na haar sprintzege in de GP Oetingen laat dan ook weinig aan de verbeelding over.

"Het was lang geleden dat ik me zo goed voelde op de fiets", reageerde de winnares. "Vorig seizoen werd ik voortdurend door blessures geplaagd. Nu had ik een goede winter en dat was mentaal wel een opsteker."

"Het team heeft prima werk geleverd. In volle finale waren wij nog met vijf rensters van de ploeg. In een hectische aanloopfase was het nog wat zoeken, maar in de plaatselijke ronden viel alles in zijn plooi en vonden we elkaar perfect."

"Voor de sprint vroeg ik mijn teamgenotes om de gashendel volledig open te draaien. Ik moest wel redelijk vroeg aangaan. Flora Perkins was de laatste voor mij, maar die had al een pak werk opgeknapt."

"Ik kon niet langer wachten, want ik wou mijn momentum niet verliezen en dus zette ik vol aan. Ik kon de spurt rijden die ik wilde en dat loonde."