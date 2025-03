Jouw gids voor Formule 1 in 2025: wat is er nieuw, hoe spannend wordt het en hoe volgt Sporza de F1?

vr 14 maart 2025 10:30

Zondag begint in Melbourne (Australië) het nieuwe seizoen Formule 1. Houd je klaar voor 24 Grote Prijzen en 6 sprintraces van midden maart tot begin december. Wat is er nieuw en hoe kun je Formule 1 bij Sporza volgen in wat wellicht een van de spannendste jaren wordt?

Nieuw in 2025:

Voor het eerst sinds 2019 opent het F1-seizoen weer met de GP van Australië in Melbourne . Dat heeft verschillende redenen. Bahrein was geen vragende partij voor een GP tijdens de ramadan, maar er spelen nog factoren.



Zo heeft de organisatie in Australië afgedwongen dat het tot en met 2035 minstens 5 keer de start van het seizoen mag organiseren. Daarnaast wou F1 de kalender iets logischer in elkaar steken op geografisch vlak.





Daar was in 2024 veel om te doen en vooral McLaren zou geprofiteerd hebben van een te buigzame voor- en achtervleugel om een aerodynamisch voordeel te creëren. Zo wordt de achtervleugel van de auto's vanaf de GP van Australië onderworpen aan een buigtest én zijn de afmetingen herzien.



De nieuwe regels rond de buigzaamheid van de voorvleugel gaan pas in voege vanaf de GP van Spanje begin juni.





plaats. Om die stadsrace wat spannender te maken zullen de rijders verplicht minstens 2 pitstops moeten afwerken. De grootste nieuwigheid in vergelijking met vorig jaar is wellicht de verdwijning van het extra puntje voor de snelste ronde in de Grote Prijs (als je in de top 10 eindigde). De tactiek die sommige teams hanteerden om het puntje af te snoepen van de concurrentie veroorzaakte af en toe controverse. Geen late pitstops meer om op verse banden de snelste ronde te rijden dus.

Zo was het vorig jaar

Ondanks de controverse rond de zaak-Horner maakten Red Bull en Max Verstappen een blitzstart. De Nederlander won 5 van de eerste 7 GP's en legde daar de basis van zijn vierde wereldtitel op een rij. Die voorsprong konden Red Bull en Verstappen niet vasthouden en werden McLaren en vooral Lando Norris een grote uitdager. Dat zorgde af en toe voor gensters en felle duels, maar met een weergaloze prestatie in de regen in Brazilië trok Verstappen het laken definitief naar zich toe. Als "troostprijs" was McLaren wel de beste in het WK voor constructeurs, de eerste wereldtitel sinds 1998. En met 7 rijders die elk minstens 2 GP's konden winnen was 2024 toch misschien de voorbode voor een spannend 2025.

WK Formule 1 2024 klassement ranking drivers

ranking manufacturers ranking Pos. Rijder Constructeur Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 437 2 Lando Norris McLaren 374 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 356 4 Oscar Piastri McLaren 292 5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 290 6 George Russell Mercedes 245 7 Lewis Hamilton Mercedes 223 8 Sergio Perez Red Bull Racing 152 9 Fernando Alonso Aston Martin 70 10 Pierre Gasly Alpine 42 meer tonen ranking Pos. Constructeur Punten 1 McLaren 666 2 Scuderia Ferrari 652 3 Red Bull Racing 589 4 Mercedes 468 5 Aston Martin 94 6 Alpine 65 7 Haas F1 Team 58 8 RB - Honda RBPT 46 9 Williams Racing 17 10 Kick Sauber - Ferrari 4

6 "nieuwe" gezichten bij de 20 rijders

In tegenstelling tot in 2024 staan er dit jaar heel wat nieuwe gezichten op de startgrid. De transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari zette een heuse carrousel in gang. Heel wat rijders veranderden van team en 6 rijders beginnen voor het eerst aan de start van een F1-seizoen Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Jack Doohan, Isack Hadjar en Gabriel Bortoleto. Enkel Antonelli, Hadjar en Bortoleto hebben nog geen enkele GP F1 gereden. Bekijk hieronder de rijders in hun plunje en in hun auto.

Max Verstappen (Red Bull) Liam Lawson (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Jack Doohan (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Isack Hadjar (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Sauber) Gabriel Bortoleto (Sauber)

Zelfde 24 races als in 2024

Op de F1-kalender staan dezelfde races als vorig jaar, geen nieuwe GP's of circuits dus. De 6 sprintraces zijn gepland in Shanghai (de 2e GP van het jaar), Miami, Spa-Francorchamps, Austin, Sao Paulo en Lusail.

Formule 1 bij Sporza