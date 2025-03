Gantoise wipt over Dragons naar de leiding, Léopold en Braxgata delen de punten in de topper

Op de 14e speeldag van de hockeycompetitie hebben Léopold en Braxgata mekaar in evenwicht gehouden in de topper. Gantoise won in Ukkel. Dankzij het puntenverlies van Dragons wipt het team van internationals Antoine Kina en Alexander Hendrickx weer naar de leiding. Hier vind je alle uitslagen op een rij.