Een combinatie van rugby en basketbal op een paard? Maak kennis met horseball

Nog nooit gehoord van horseball? Daar hoopt het Belgische team eind deze maand verandering in te brengen op het WK in Argentinië. Sportweekend trok naar Buggenhout voor een eerste kennismaking.

Tot zo ver de beknopte regels van horseball. "Ik doe graag balsporten en ik rijd graag paard. Dit is de ideale combinatie voor mij", vertelt Valerie Antheunis, de kapitein van het vrouwenteam. "Ik was meteen verliefd."

Twee teams van vier ruiters proberen in 20 minuten zo veel mogelijk punten te scoren. Gewoon het veld oversteken en scoren, mag niet: er moeten minstens drie passes tussen drie verschillende personen voorafgaan aan een doelpoging.

Een bal met handvaten die je in een net moet mikken. Op dat vlak heeft horseball iets weg van basketbal, maar het grote verschil zijn de paarden.

Sprong in het onbekende

De ruiters moeten niet alleen op één lijn zitten met hun paard, maar ook met hun ploegmaats. Een ingewikkelde combinatie.



De paarden moeten dan ook "goed luisteren", klinkt het. "Je moet toch op twee jaar rekenen voor het paard de spelsituaties goed kent", zegt Antheunis.



Dat maakt het WK in Buenos Aires eind deze maand zo bijzonder. Door de hoge kosten voor de verre reis, is er geen budget om eigen paarden mee te nemen.



Het WK wordt afgewerkt op Argentijnse paarden, die door loting worden toegewezen. "Het is een sprong in het onbekende", aldus Antheunis. "Als alles meezit, kunnen we mooie resultaten neerzetten."