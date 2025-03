Voor het eerst in 64 jaar krijgen we geen Druivenkoers. Het is te zeggen: organisatoren Flanders Classics, de Sportvrienden Overijse en de gemeente Overijse, richten zich vanaf 2025 op de jeugd. Zowel de junioren jongens als meisjes zullen op woensdag 27 augustus voor het eerst hun Vlaamse Druivenkoers rijden. Er zal in augustus geen elitewedstrijd meer georganiseerd worden.