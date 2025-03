Druivenkoers in Overijse schrapt koers bij de profs en richt zich op de junioren: "Nood aan jeugdwedstrijden is groot"

Voor het eerst in 64 jaar krijgen we geen Druivenkoers. Het is te zeggen: organisatoren Flanders Classics, de Sportvrienden Overijse en de gemeente Overijse, richten zich vanaf 2025 op de jeugd. Zowel de junioren jongens als meisjes zullen op woensdag 27 augustus voor het eerst hun Vlaamse Druivenkoers rijden. Er zal in augustus geen elitewedstrijd meer georganiseerd worden.

Jelte Krijnsen krijgt een plekje in de geschiedenisboeken. Hij is en blijft (voorlopig?) de laatste renner op de erelijst van de Druivenkoers in Overijse. Er komt in 2025 geen opvolger, want Flanders Classics en Sportvrienden Overijse veranderen het geweer van schouder. De elitekoers wordt een wedstrijd voor zowel junioren jongens als meisjes. Een weloverwogen keuze, zo klinkt het bij Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "De Vlaamse Druivenkoers is al jaren verbonden aan de Druivenfeesten in Overijse, maar dat betekende dat de datum de voorbije jaren nogal een keer wijzigde", legt Van Den Spiegel uit. "Op die manier was het voor teams niet altijd makkelijk om de wedstrijd in hun planning op te nemen, wat een steeds groter wordende impact had op de startlijst."

We kijken er naar uit om net als bij onze andere jeugdwedstrijden de talenten van morgen aan het werk te zien en op die manier ons steentje bij te dragen aan de toekomst van onze sport. Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics)