De ene noemt zijn hond Rosberg, de andere verstijft als hij Hamilton ziet: maak kennis met 6 ambitieuze F1-rookies

Een heel jaar het gevoel van een eerste schooldag aan recordsnelheden. Dat staat zes jonkies te wachten in de Formule 1. De ene moet al wat grote schoenen vullen dan de andere, maar allemaal hebben ze hun eigen unieke bagage om de koningsklasse kleur te geven. Van een "chille" Italiaan tot de zoon van een kwantumfysicus: dit zijn de rookies.

Kimi Antonelli (18) - Mercedes

Andrea Kimi Antonelli staat in zijn eerste F1-seizoen meteen voor een onmogelijke opdracht: de schoenen van ene Lewis Hamilton vullen. Op zijn 18e is de Italiaan al een gegeven in de autosport. Zijn stijl op en naast het circuit leverde hem al 1,3 miljoen Instagramvolgers op. Heel Italië wacht dan weer op de eerste landgenoot in de sport sinds 2021. "Ik vertrouw volledig op mijn instinct als ik rijd. Dat kan vrij agressief worden", deelt de jonge rijder van Mercedes - die trouwens in januari pas zijn rijbewijs 'voor gewone stervelingen' haalde. En ook al beschrijft hij zichzelf als "een chille grapjas die graag bergen pasta eet", aan ambitie heeft Antonelli geen gebrek. Het doel? Meer dan 1 GP winnen. Ploegmaat George Russell is alvast gewaarschuwd.

Oliver Bearman (19) - Haas

Doet de naam Oliver Bearman nog een belletje rinkelen? Het is niet voor het eerst dat de 19-jarige Brit achter het stuur kruipt van de snelste wagens op aarde. 'Oli' doorliep zijn jeugdopleiding bij het mythische Ferrari. Daar mocht hij vorig jaar invallen toen Carlos Sainz uit was met een blindedarmontsteking. En o, wat imponeerde de jongste debutant van de Italiaanse renstal met zijn 7e plek in Jeddah. Die glansprestatie - en twee invalbeurten voor Magnussen - leverden hem een zitje bij Haas op. Daar zal Bearman zich vanaf dag 1 moeten meten met ervaren Fransman Esteban Ocon.

Gabriel Bortoleto (20) - Sauber

Noteer 9 november 2025 nu alvast in je agenda. Dat wordt de dag waarop Brazilië op zijn kop staat om de eerste landgenoot in een F1-wagen te ontvangen sinds Felipe Massa anno 2017. Zijn naam? Gabriel Bortoleto. De 20-jarige rijder veroverde vorig jaar de titel in opstapklasse F2. Maar opvallender: Bortoleto zit in de portefeuille van ene Fernando Alonso. Dit seizoen neemt de manager het dus op tegen zijn 'klant' in een Sauber. "Alonso heeft eigenlijk mijn carrière gered met zijn leiding en goede raad", is de Braziliaan vol lof. Of het altijd even professioneel en respectvol blijft, valt af te wachten.

Jack Doohan (22) - Alpine

Snelheid zit simpelweg in het Australische bloed van Jack Doohan. Hij is de zoon van vijfvoudig wereldkampioen motorracen (500 cc) Michael en was al meermaals de beste karter van zijn thuisland. Aan waaghalzerij geen gebrek bij de 22-jarige rijder die de opstap maakt van reserve bij Alpine. En ook een vleugje humor is niet veraf. Zo heeft Doohan zijn hond vernoemd naar Nico Rosberg - zijn grote voorbeeld dankzij het legendarische ellebogenwerk in de titelstrijd tegen Hamilton. Benieuwd wat een ontmoeting in de paddock met die laatste zijn legendarische viervoeter Roscoe zal opleveren. Al twijfelen kenners nu al aan het feit of hij lang de Formule 1 zal kleuren. Supertalent Franco Colapinto aast in de luwte op zijn zitje bij de Franse renstal.

Isack Hadjar (20) - RB

Bij het dochterteam van Red Bull zullen ze het niet graag horen, maar Isack Hadjar wekte al sympathieke lachjes op in zijn eerste dagen als F1-rookie. Bij zijn kennismaking met Lewis Hamilton verstijfde de 20-jarige Franse Algerijn. "Hij begon hevig te zweten en gaf Lewis dan maar een plakpolletje", deelde Bortoleto het verhaal met een brede grijns. Dit seizoen hoopt Hadjar de Braziliaan wél te kunnen kloppen, want vorig jaar werd hij 2e in de Formule 2. Toch kreeg hij de bijnaam 'Le Petit Prost' van Helmut Marko. Hoge verwachtingen voor de jonge kerel van RB. Al is iedereen in de paddock ervan overtuigd dat er 'een goede kop op staat'. Die zal hij van zijn vader Yassine - professor in de kwantumfysica - hebben.

Liam Lawson (23) - Red Bull

Tot slot: een rookie in de ruime zin van het woord. Want Liam Lawson weet ondertussen wel hoe het voelt om in een F1-wagen te scheuren. De Nieuw-Zeelander maakte vorig seizoen zijn debuut in Zandvoort bij RB toen Daniel Ricciardo moest afhaken met een handblessure. Het dochterteam van Red Bull was zo overtuigd van zijn agressieve rijstijl - op sociale media meteen een thema, dat hij het zitje van de Australiër overnam én Yuki Tsunoda inhaalde voor de plaats naast Max Verstappen. Dit seizoen wordt de druk nog wat opgevoerd. Lawson moet met zijn beperkte ervaring van 5 races een evenknie worden van zijn ploeggenoot en Red Bull weer aan de constructeurstitel helpen.