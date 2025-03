Cercle Brugge gaat all-in op competitie, nu Europees sprookje geschreven lijkt: "Van tweestrijd is geen sprake meer"

In de terugronde van de 1/8e finales van de Conference League neemt Cercle Brugge het vanavond op tegen Jagiellonia Białystok. Maar na een zware nederlaag (3-0) in Polen, lijkt de Vereniging de focus al te verschuiven richting de eigen competitie. Dat ziet ook Sporza-commentator Geert Heremans: "Het Europese seizoen is vorige donderdag al geëindigd."

"Voor de wedstrijd in Polen klonk er nochtans veel vertrouwen binnen de spelersgroep", opent Sporza-commentator Geert Heremans, die vorige week met Cercle Brugge mee naar Bialystok trok. "Iedereen keek uit naar nog vier belangrijke wedstrijden. Maar door de zware nederlaag, is hun Europese seizoen vorige donderdag al geëindigd. Een grote teleurstelling voor iedereen met een Groen-zwart hart."

"Een heel seizoen lang was er sprake van een tweestrijd, maar die ligt nu achter hen", verwijst Hermans naar de precaire situatie van Cercle Brugge in de eigen competitie. "Vanavond zullen ze daarom met een B-ploeg starten."



Aan de vooravond van de slotspeeldag op het veld van Anderlecht, staat Groen-zwart pas op een 13e plek. Rechtstreeks behoud heeft de ploeg dus niet meer in eigen handen.



"Het grootste probleem in de beginmaanden van het seizoen was dat de spelers het voetbal dat Miron Muslic vooropstelde, geen drie keer per week konden uitvoeren."