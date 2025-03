Antwerp Giants legt nu ook Kangoeroes Mechelen over de knie en blijft foutloos sinds terugkeer van coach Moors

Met 40" op de klok en bij 80-79 leek het spannendste moment van de match aangebroken. Joshua Heath maakte een fout op een driepuntspoging van Michael Flowers. De Amerikaan bleef relatief koel aan de vrijworplijn en zette Giants met een 2 op 3 op 82-79. Mechelen ging all-in in de daaropvolgende aanval, maar Seppe Willems liet een uitgelezen kans liggen door een open dunk te missen. Ondanks 2 gemiste vrijworpen van Flowers later, kon Mechelen daarvan niet profiteren. Integendeel, het liet de bal weer glippen en moest opnieuw een fout maken. Deze keer faalde Flowers niet en trok hij definitief de zege over de streep.

MVP

Hoewel Kangoeroes uiteindelijk aan het kortste eind trok, was Trenton Gibson de absolute uitblinker van de avond. De guard toonde zich opnieuw van zijn meest dominante kant en schreef 30 punten, 7 rebounds en 2 assists op zijn naam. Met een efficiency rating van 28 was hij de motor van Mechelen en hield hij zijn ploeg lange tijd in de race. Zijn prestatie was indrukwekkend, maar helaas voor hem en zijn team net niet voldoende om de overwinning te grijpen.