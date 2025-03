59 (!) opslagen in 1 minuut: Pakistaan serveert zich in Guinness World Records

Een succesvolle carrière heeft hij niet uitgebouwd, maar Talha Waheed is er toch in geslaagd om tennisgeschiedenis te schrijven. In 1 minuut wist de Pakistaan maar liefst 59 te serveren, goed voor een nieuw record in het Guinness World Records.

Op zijn 47e bewees Waheed dat hij nog steeds beschikt over een hoge handelingsnelheid. Met maar liefst 59 geslaagde opslagen in 1 minuut verpulverde hij het record van de Amerikaan John Perry. Die sloeg in 2019 de bal 42 maal over het net in 1 minuut.

De voorzitter van de Pakistan Tennis Federation, Aisam-ul-Haq Qureshi, prees de prestatie van de 47-jarige als een grote inspiratie voor jonge spelers. “Dit is de stimulans die het Pakistaanse tennis nodig heeft,” zei hij.