"We zijn niet slim geweest": Hayen streng na vermijdbare rode kaart Sabbe, Mignolet beschermt jonge rechtsback

Maar de lepe Martinez had dat in de smiezen. "Hij had het direct gezien, dus vertrok Kyriani met een meter achterstand op Rashford. Dan wordt het moeilijk natuurlijk."

"We hadden net ervoor gewisseld van posities door een omschakeling", legde de doelman uit. "Ardon Jashari stond dus even rechtsachter. De bal lag bij hun doelman, dus we probeerden te wisselen."

Amper 17 minuten was Aston Villa-Club Brugge onderweg toen de droom van blauw-zwart al uiteenspatte. De thuisploeg had nog niets klaargespeeld, maar had aan één wonderbal genoeg.

Een jeugdzonde wilde Mignolet het voorval dus niet noemen. "Nee, dat is te streng", oordeelde hij.

"Tot op dat moment stonden we goed georganiseerd. Hij moest een beslissing nemen. Hij kon Rashford ook laten gaan, maar als het 1-0 wordt, is de partij evengoed gespeeld."

Coach Nicky Hayen was op zijn beurt een stuk minder mals voor zijn troepen. "We zijn er niet slim mee omgegaan", vond hij. "We hadden die wissel niet moeten doen tot we de bal hadden gerecupereerd. We hebben onszelf in de voet geschoten."

"Het is dan ook nog eens jammer dat hij in zijn loop tegen Rashford aantikt. Rood was een logisch gevolg." De uitschakeling aan het einde van de rit helaas ook.