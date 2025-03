"We moeten hem nog meer waarderen": de laatste groeispurt van Youri Tielemans, nu ook een statistische topper

In de schaduw van de uithangborden bij de Rode Duivels, blijft Youri Tielemans gestaag stappen zetten. De middenvelder van Aston Villa prijkt dit seizoen zowat op elk statistisch lijstje van de Premier League. Hoe komt het dat Tielemans zo'n straffe allrounder is geworden? Sporza Daily scout de concurrent van Club Brugge met de hulp van 3 experten.

De Rode Duivel is de enige speler met meer dan 60 geslaagde tackles die ook nog eens meer dan 40 kansen creëerde. En dat in de beste competitie ter wereld.

Het complete plaatje in een statistiek gegoten. Dat is Youri Tielemans dit seizoen in de Premier League.

Wat die cijfers vooral weergeven: Tielemans heeft dit seizoen de (laatste?) stap naar de absolute top gezet.

"Zijn présence is een groot verschil met toen hij kwam piepen als heel schuchtere en coachbare jongen", haalt Olivier Deschact paars-witte herinneringen op.

"Dit seizoen is hij op vlak van defensief werk alomtegenwoordig. Vooral qua balrecuperatie is hij een gegeven in de Premier League. Bij Aston Villa is hij een rijtje naar achteren getrokken. Misschien is hij daar wel nog beter in."

Al weet John van den Brom - die Tielemans destijds lanceerde - wel dat die multifunctionaliteit altijd in hem zat: "Ik geloof dat ik hem in de Beker eens op linksachter heb geposteerd. Dat had hij nog nooit gedaan, maar deed hij ook gewoon naar behoren."