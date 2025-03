"We hadden niet moeten koersen": Jonas Vingegaard laakt beslissing om toch door te rijden in Parijs-Nice

Uit zijn reactie sprak ontgoocheling en ergernis. Niet onmiddellijk door de verrassende ontknoping in La Loge des Gardes, wel dat er überhaupt gekoerst is tot op de streep. Jonas Vingegaard toonde weinig begrip voor de gang van zaken: "Ik heb het nog altijd koud", zei hij na de podiumceremonie.

Het had nagenoeg de perfecte dag kunnen worden. Jonas Vingegaard stormde af op ritwinst en geel, maar moest zich uiteindelijk troosten met enkel de leiderstrui.

In de laatste meters werd hij nog overvleugeld door Joao Almeida. "Ik had de vrijheid om aan te vallen en ik voelde me goed, maar helaas werd ik nog gepasseerd", aldus Vingegaard. "Jammer, maar dat is koers."

Waar Vingegaard zich wel aan ergerde, was dat er toch nog gekoerst werd nadat de 4e etappe 45 minuten had stilgelegen.

"Ik sta hier met gemengde gevoelens. Neen, zelfs dat niet. Ik ben momenteel gewoon niet tevreden."

"We hadden hier niet moeten koersen en we hadden niet moeten doorrijden. Ik zou niet zeggen dat het te gevaarlijk was, maar we reden een tijdlang traag in die afdaling."

"Iedereen had het koud, je voelde je remmen niet meer. Je krijgt dan enkele minuten om op te warmen, maar dat lukt niet."

"Ook nu nog niet. Ik heb het nog altijd koud", besloot de Deen nadat hij de leiderstrui had ontvangen.