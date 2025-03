"Het wordt zot": Filip Joos verwacht vanavond vuurwerk tussen Athletic Bilbao en Roma

Vanavond kan je op VRT Canvas kijken naar de Europa League-clash tussen Athletic Bilbao en AS Roma. Twee cultclubs die elkaar bekampen in een kolkend stadion, onze commentator Filip Joos verwacht dan ook wel wat: "Het wordt een ouderwetse cup-sfeer." En dat zou misschien wel kunnen leiden tot een finale voor de geschiedenisboeken.

Als je nog niet weet wat te doen vanavond, kan je maar beter om 18.45u eens de tv aanzetten op VRT Canvas.

Dan beginnen Athletic Club en AS Roma namelijk aan hun terugwedstrijd in de Europa League. De Romeinen wonnen vorige week de heenwedstrijd met 2-1 en moeten die voorsprong nu over de streep trekken in San Mamés.

Onze commentator Filip Joos kijkt alvast uit naar de wedstrijd, zo laat hij weten in 90 MINUTES: "Ik verwacht qua sfeer super veel, ik denk dat het zot wordt."

De thuisploeg heeft namelijk een specifiek doel: "De finale wordt in Bilbao gespeeld, en die fans zitten daar zelfs bij een gewone competitie al allemaal met hun rood-wit-gestreepte truitjes."

"Spanje-Italië is een clash der stijlen en een clash der Mediterraanse gekte. Ik verwacht daar een ouderwetse cup-sfeer van, en ik denk dat Athletic doorgaat."