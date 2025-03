Rani Rosius kijkt vanaf roze wolk naar (WK-)doelen: "Volgende record van Gevaert? Dat durf ik niet te zeggen"

wo 12 maart 2025 10:50

Rani Rosius is (nog) niet bezig met de outdoorrecords van Kim Gevaert.

De tranen van geluk hebben intussen plaatsgemaakt voor een kamerbrede glimlach. Rani Rosius vertoeft op een roze wolk nadat ze het Belgisch Record op de 60 meter heeft aangescherpt. In De Afspraak blikt de sprintster vooruit op haar komende doelen, te beginnen met het WK indoor over ruim een week. "We zullen zien wat er nog in de tank zit", deelt Rosius.

Het record dat op naam stond van Kim Gevaert sinds 2007 is eindelijk van haar. "Maar eindelijk verlost van de vergelijking? Neen, hoor!", lacht Rani Rosius aan de tafel van De Afspraak. "Outdoor staat Gevaert er nog steeds met haar records op de 100 en 200 meter." Dat eerste staat op 11"04. "Een kloof", beseft ook de 25-jarige sprintster. "Ik durf dus niet te zeggen dat het mijn doel is. Ik zit er nog 6 honderdsten af. Om het in perspectief te plaatsen: elk tiende van een seconde is een meter. Dus moet je elke pas bijna centimeters winnen om dat verschil te overbruggen."

Het WK indoor? Het is moeilijk om na een kampioenschap je nog eens op te laden. Rani Rosius