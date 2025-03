Proces over dood van voetballegende Maradona gaat van start: "Kan me niet voorstellen dat niemand veroordeeld wordt"

di 11 maart 2025 07:10

Argentinië is vanaf vandaag in de ban van het proces over de dood van Diego Maradona. Het medische team dat de voetballegende begeleidde in de laatste weken voor zijn overlijden wordt beschuldigd van nalatigheid. "De aanklagers hebben 3 jaar gewerkt aan deze zaak", vertelt correspondent Peter Schouten vanuit Buenos Aires.

Hoe is Diego Maradona overleden? En had de dood van de Argentijnse voetbalgod vermeden kunnen worden? Over die (en vele andere) vragen zal de rechtbank in Buenos Aires zich de komende weken en maanden buigen, in wat een megaproces belooft te worden. De zaak zal waarschijnlijk duren tot medio juli, met 3 verhoordagen per week. In totaal zullen er bijna 120 getuigen worden gehoord, onder wie Maradona's familie, deskundigen en verschillende artsen die de voormalige topvoetballer doorheen de jaren hebben bijgestaan. De beschuldigden zijn neurochirurg (en lijfarts) Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov, psycholoog Carlos Diaz, medisch coördinator Nancy Forlini, verpleegkundig coördinator Mariano Perroni, klinisch arts Pedro Pablo Di Spagna en verpleegkundige Ricardo Almiron.

Volgens de aanklagers werd hij daar op een gebrekkige manier verzorgd en zijn er grove fouten gemaakt. Peter Schouten

De schuldeis tegen het zevental is niet min: ze riskeren celstraffen tot 25 jaar voor "onopzettelijke doorslag met mogelijk verzwarende omstandigheden". De openbare aanklagers onderzoeken vooral of er fouten zijn gemaakt in de laatste weken voor Maradona's dood. "Twee weken voor zijn overlijden werd Maradona getroffen door een hersenbloeding", vertelt correspondent Peter Schouten in De Ochtend op Radio 1. "Na een operatie verbleef hij in een privéwoning ten noorden van Buenos Aires." Daar zouden de omstandigheden ten wensen overgelaten hebben. "Volgens de aanklagers werd hij daar op een gebrekkige manier verzorgd en zijn er grove fouten gemaakt. De aanklagers menen dat Maradona er in een soort hulpeloze situatie geplaatst werd en aan zijn lot werd overgelaten."

Veel ogen zijn gericht op Maradona's lijfarts Leopoldo Luque, die als de grote verantwoordelijke gezien wordt. Peter Schouten