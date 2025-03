Opschudding na WK schansspringen: Noorse stafleden geschorst na bedrog met skipakken, 2 atleten gediskwalificeerd

De Noorse skifederatie heeft twee stafleden geschorst na het WK schansspringen in eigen land. Het duo, met onder meer ook de coach, had de skipakken gemanipuleerd om de prestaties te verbeteren. "Ik zal hier de rest van mijn leven spijt van hebben", klinkt het berouwvol bij een van de betrokkenen.

Adrian Livelten, verantwoordelijk voor de uitrustingen van de Noorse schansspringers en een van de twee daders, steekt de hand in eigen boezem na het fraudeschandaal dat afgelopen weekend aan het licht kwam.

"Dit had nooit mogen gebeuren. Valsspelen is compleet onaanvaardbaar."

We hebben geprobeerd het systeem te bedotten. Dat is niet te accepteren.

Het bedrog van het duo werd opgemerkt, 2 Noorse schansspringers werden uit de uitslag van het WK geschrapt. "Dit is een nachtmerrie. Ik wist niet dat mijn pak gemanipuleerd werd, anders had ik het nooit gebruikt. Ik ben verdrietig en gebroken", reageert olympische kampioen Marius Lindvik, die 2e werd in Trondheim.

Ook collega Johann André Forfang (4e) werd gediskwalificeerd. "Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad in de staf, die er altijd alles aan gedaan heeft om voor het beste materiaal te zorgen. Maar dit keer is er duidelijk een grens overschreden", aldus Forfang.

De baas van de Noorse skifederatie reageert verbolgen op het nieuws en bevestigt dat Brevik en Livelten zeer goed beseften dat ze de regels overtraden. "We hebben valsgespeeld. We hebben geprobeerd het systeem te bedotten. En dat is niet te accepteren."