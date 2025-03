Ook Belgian Tornados zullen hun titel niet verdedigen op het WK indoor

De Belgische estafetteploeg op de 4x400 meter trekt binnenkort niet naar China voor het WK atletiek indoor. Dat heeft de Belgische atletiekfederatie dinsdag bevestigd. België zal slechts 4 atleten naar het WK in Nanjing sturen.

De meeste Belgische atleten hadden de focus op het EK in Apeldoorn van vorige week, of concentreren zich helemaal op het outdoorseizoen, waardoor de afvaardiging naar China bijzonder klein is.

De Belgische ploeg vertrekt deze week donderdag dag al om de jetlag te kunnen verteren. Rani Rosius (60m) is de enige vrouw in de selectie en krijgt het gezelschap van Eliott Crestan (800m), Michael Obasuyi (60m horden) en Ruben Verheyden (1.500m).

Ook Alexander Doom (400m), Elie Bacari (60m horden), Nafi Thiam (vijfkamp), Noor Vidts (vijfkamp) en de Belgian Tornados plaatsten zich voor Nanjing, maar zij verkiezen allemaal om niet naar China af te reizen.

In het geval van Vidts, Doom en de Tornados betekent dat 3 keer dat hun wereldtitel van Glasgow vorig jaar niet zal worden verdedigd.