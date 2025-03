Nieuwe tragedie en mirakelman opnieuw op post? Champions League zoekt deze week naar 8 kwartfinalisten

di 11 maart 2025 13:56

Vandaag en morgen staan de terugwedstrijden in de Champions League op het programma. Een paar ploegen staan al met anderhalf been in de kwartfinales, maar wat mogen we nog meer verwachten? Een overzicht.

Nieuwe (Griekse) tragedie voor Barcelona?

In Barcelona snakken ze al jaren naar een nieuwe Champions League-triomf. De laatste dateert intussen al van 2015. Sindsdien stond Barça maar 1 keer meer in de halve finales. De andere jaren strandde het avontuur al in de kwartfinales of zelfs vroeger.



Dit jaar eindigde Barcelona als tweede in de League Phase. Zo speelden ze geen tussenronde en in de heenmatch van de 1/8e finales werd er met 0-1 gewonnen op het veld van Benfica.



Benfica had zelf goede mogelijkheden, dus zal Barcelona zich nog niet rijk mogen rekenen. Zeker met de recente geschiedenis in het achterhoofd.



Zo durft Barcelona een voorsprong uit de heenmatch wel eens uit handen geven. Dat gebeurde vorig jaar in de kwartfinales tegen PSG. Maar ook In 2019 tegen Liverpool en een jaar eerder tegen AS Roma toen de Griekse verdediger Kostas Manolas in het slot van de wedstrijd voor de beslissing zorgde.



Voltrekt die tragedie zich vanavond opnieuw in Barcelona? Bij Benfica zal de Griekse aanvaller Vangelis Pavlidis dan wel kunnen lachen.

UEFA Champions League

FC Barcelona 18:45 Benfica

Overleeft mirakelman Alisson een nieuwe storm?

Met 71% balbezit en 27 schoten domineerde Paris Saint-Germain de heenwedstrijd tegen Liverpool. Maar een bal voorbij doelman Alisson krijgen? Dat lukte niet. Tot negen keer lag hij met een redding in de weg.



Scoren lukte PSG dus niet, de nul houden uiteindelijk ook niet. Harvey Elliott sloeg het deksel op de neus van de Parijzenaars. Zo kan Liverpool in een kolkend Anfield een krappe voorsprong verdedigen.



En verdedigen, dat kunnen ze. Dat hebben ze afgelopen week laten zien. Staat mirakelman Alisson opnieuw op of kan PSG de ban vanavond wel breken?



UEFA Champions League

Liverpool 21:00 Paris Saint-Germain

Robin van Persie met Feyenoord naar San Siro

Vorige week stond Robin van Persie voor zijn debuut in de Champions League als coach van Feyenoord. Een feest in De Kuip werd het niet. Inter leerde de Rotterdammers een lesje in efficiëntie.



De situatie voor Feyenoord leek helemaal uitzichtloos toen de Italianen bij een 0-2-stand nog een penalty kregen. Alleen pakte doelman Timon Wellenreuther de elfmeter en zorgde hij zo dat er nog iets is om voor te spelen in San Siro.

UEFA Champions League

Internazionale 21:00 Feyenoord

Duitse clash vooral belangrijk voor titelstrijd?

In Duitsland staan Bayer Leverkusen en Bayern München respectievelijk op plekken 2 en 1 in de stand. Leverkusen moet met nog 9 speeldagen te gaan een kloof van 8 punten proberen te overbruggen op de troepen van Vincent Kompany.



In de Champions League moet Leverkusen 3 doelpunten ophalen uit de heenwedstrijd. Beide ploegen gingen dit weekend de mist in in de Bundesliga door te roteren.



Zo lijkt Leverkusen er nog alles aan te willen doen om door te stoten naar de kwartfinales. Hoe dan ook zal deze wedstrijd ook een mentaal gevolg hebben voor de nationale competitie.



Kompany zal zijn ploeg dus niet op zijn lauweren mogen laten rusten.

UEFA Champions League

Bayer Leverkusen 21:00 Bayern München

Wel afscheiding in Lille?

Na de acht heenwedstrijden 1/8e finales telden we zeven winnaars. Het enige gelijkspel viel in Dortmund te noteren, waar het Lille van Thomas Meunier een achterstand goedmaakte.



Zo kan het woensdag nog alle kanten uit. Dan is het ook uitkijken of Julien Duranville van de bank mag komen. Hij bleef in de heenwedstrijd 90 minuten op de bank, maar zou met zijn snelheid en flitsen wel voor heel wat vuurwerk kunnen zorgen.



Dat zou nog een leuk duel kunnen worden tegen Meunier.

UEFA Champions League

Lille morgen om 18:45 Borussia Dortmund

Hoeveel extra tijd in Madrileense derby?

Een Madrileense derby ontgoochelt zelden. Zo ook niet vorige week en je kan er gif op innemen dat het woensdag opnieuw van dat zal zijn. Atlético Madrid moet komen om de achterstand ongedaan te maken, al zal het dan moeten oppassen voor de snelheid van Real Madrid op de counter.



Voor Thibaut Courtois staat er waarschijnlijk opnieuw een warm welkom gepland. Courtois zal de hele wedstrijd onder vuur genomen worden vanuit de tribunes en zal zijn aandacht niet mogen laten verslappen, zeker niet in de toegevoegde tijd.



Dat wordt misschien nog wel het grootste vraagstuk woensdag. Hoeveel extra minuten tellen de scheidsrechters bij na de 90 minuten?



Dan wordt Atletico pas echt gevaarlijk, zo bleek al talloze keren dit seizoen. Pakken ze zo woensdag opnieuw uit met een houdiniact of is het rivaal Real dat naar de kwartfinales mag?

UEFA Champions League

Atlético Madrid morgen om 21:00 Real Madrid

Hoop doet leven?

Zelden zal een knock-outwedstrijd zo onbelangrijk meer geweest zijn als die tussen Arsenal en PSV woensdag. Arsenal haalde in Eindhoven ongenadig hard uit door met 1-7 te gaan winnen.



Zo wordt de terugwedstrijd een maat voor niets en is het uitkijken met welke spelers beide ploegen aan de aftrap verschijnen. Kunnen Rode Duivels Leandro Trossard en Johan Bakayoko zich nog eens tonen op het hoogste toneel?



Na een Nederlands doelpunt zullen ze zich in Arsenal nog niet meteen zorgen maken, maar als PSV van bij de aftrap vol in de aanval gaat, zou het wel eens een attractieve wedstrijd kunnen worden.

UEFA Champions League

Arsenal morgen om 21:00 PSV

Club Brugge zoals tegen Atalanta?

Net als de Nederlandse ploegen, staat ook Club Brugge voor een zware dobber. Op bezoek bij Aston Villa moet blauw-zwart twee doelpunten goedmaken om nog naar de kwartfinales te kunnen.



Maar als Club zich aan een ding kan optrekken, is het wel dat ze deze campagne al vaker getoond hebben dat ze hun voet naast en zelfs voor die van de grote Europese tegenstanders kunnen zetten.



En in Bergamo werd het ook 1-3 voor Club tegen Atalanta. Kunnen ze dat kunststukje nog eens herhalen en hun Europese campagne dan toch nog verlengen?

UEFA Champions League