MULTILIVE Champions League: Feyenoord lijkt al uitgeteld, PSG bezorgt gretig Liverpool koude douche

Meer lekkers om 21 uur

Met Barcelona is de eerste kwartfinalist bekend en vanavond kunnen we nog drie ploegen invullen in de tabel. Feyenoord staat na de 0-2-nederlaag tegen Inter voor een loodzware opdracht in Milaan, terwijl Bayern München zijn schaapjes normaal gezien al op het droge heeft na de 3-0-overwinning tegen Leverkusen.



Dé wedstrijd waar het meest naar uitgekeken wordt is de confrontatie tussen PSG en Liverpool. Vorige week bleef een spectaculair sterk PSG gedesillusioneerd achter na een late tegengoal van Eliott. Kunnen de Parijzenaren op Anfield dat onrecht uitwissen?