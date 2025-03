MULTILIVE Champions League: Barça, Inter en Bayern naar de kwartfinales, strafschoppen beslissen over lot Liverpool en PSG

Spanning op Anfield

Liverpool en PSG kunnen even op adem komen na een zinderende eerste helft met kansen aan beide kanten. Dembélé bracht PSG al vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een sterk begin van Liverpool en zo hadden de Parijzenaren de achterstand uit de heenwedstrijd meteen uitgewist.



Veel minder spanning op de andere velden. Inter ligt nog steeds op koers voor de kwartfinales. Na 0-2-winst in de heenwedstrijd tegen Feyenoord staat het nu halfweg 1-1 in Milaan.



In Leverkusen lijkt de strijd ook al beslist. De thuisploeg begon aan een schier onmogelijke opdracht na de 3-0-nederlaag vorige week tegen Bayern München. Aan de rust staat het nu 0-0.