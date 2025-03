Max Verstappen ziet nog werkpunten aan wagen bij aanvang nieuwe Formule 1-seizoen

Max Verstappen begint komend weekend in het Australische Melbourne aan de jacht op zijn vijfde wereldtitel. Om die binnen te rijven, zal zijn bolide wel sneller moeten rijden dan tijdens de pre-season wintertest in Bahrein. "We hebben de data geanalyseerd en gekeken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om dingen te optimaliseren", aldus de Nederlander.

Max Verstappen heeft mooie herinneringen aan de Grote Prijs van Australië. Hij maakte er in 2015 zijn debuut als zeventienjarige voor Toro Rosso en won de race in 2023.

"Het is mooi dat de eerste race van het seizoen in Melbourne doorgaat", zei de viervoudige wereldkampioen van Red Bull Racing dinsdag. "Er zijn hier altijd gepassioneerde fans aanwezig die ons aanmoedigen."

Hoewel Verstappen uitkijkt naar zijn rentree, merkt hij op dat zijn team Red Bull wel nog wat werk voor de boeg heeft. Tijdens de laatste testdag van de pre-season wintertest in Bahrein eindigde Verstappen als 2e na de Mercedes van George Russell.

"We hebben ideeën over wat we kunnen doen met de dingen die we tijdens deze tests hebben geleerd", aldus de Nederlander. "We zullen zien wat er gebeurt als we eenmaal op de baan zijn. We hebben de data geanalyseerd en gekeken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om dingen te optimaliseren."



De Grote Prijs van Australië start op zondag 16 maart om 5 uur Belgische tijd. Vorig jaar ging de overwinning naar Carlos Sainz, die sindsdien zijn stoeltje moest afstaan aan Lewis Hamilton bij Ferrari. De Spanjaard rijdt nu voor Williams.