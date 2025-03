Klaar voor titelstrijd? McLaren breekt contract van Oscar Piastri open: "Een absolute no-brainer"

Vlak voor de start van het F1-seizoen in eigen land heeft Oscar Piastri een mooi cadeautje mogen uitpakken. De Australiër ondertekende "een meerjarige" contractverlenging bij McLaren. Zo bevestigt de Britse renstal het vertrouwen in zijn rijdersduo. "Hij is geweldig getalenteerd en heeft een uitstekende werkethiek", is CEO Zak Brown in zijn nopjes.