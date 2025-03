Inter maakt zich op voor clash met Bayern München, ook Barcelona en PSG veroveren plekje in de kwartfinales

Opnieuw een feestavond in het Stadio Giuseppe Meazza, een maand na de verrassende uitschakeling van Milan. Bij Feyenoord droomden ze van zo'n nieuwe stunt, maar de 0-2-nederlaag tegen Inter in De Kuip had de kansen van de Rotterdammers vorige week al flink gehypothekeerd.



Na nog geen tien minuten wisten zelfs de meest optimistische Feyenoord-fans dat ze een mirakel nodig hadden. Net als in Rotterdam bracht Thuram Inter op voorsprong, na een knappe solo krulde hij de bal enig mooi in de verste hoek: 1-0.



Kort voor de rust kreeg Feyenoord toch weer een vleugje hoop. Moder werd aangetikt in de zestien en de Pool bracht de bezoekers vanaf de penaltystip weer langszij.



Amper vijf minuten in de tweede helft smoorde Inter die hoop weer in kiem. Met dank aan een erg lichte penalty, maar daar lag Calhanoglu niet wakker van. De Turk zette de 2-1-eindstand op het scorebord.



Inter stoot dus overtuigend door naar de kwartfinales en daarin treft het Bayern München. Ook de kwalificatie van het team van Vincent Kompany kwam nooit in het gedrang. Leverkusen hing al in de touwen na de 3-0-nederlaag in de Allianz Arena en kreeg ook in eigen huis nog eens een 0-2-nederlaag aangesmeerd.



Eerder op de avond dwong ook Barcelona zijn plekje bij de laatste acht af. Met uitblinkers Yamal en Raphinha in een hoofdrol degradeerden de Catalanen Benfica tot figuranten. Na de 0-1-zege in Lissabon werd het nu 3-1 op eigen veld voor Barça. In de volgende ronde wacht Borussia Dortmund of Lille.