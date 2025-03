Het eerste grote interview met toptalent Rayane Bounida, die bij Ajax met nobel doel speelt: "Ik wil verdriet verzachten"

Mensen spreken al tien jaar over hem, zelf deed hij dat nooit uitvoerig. Tot nu. Op zijn 19e lijkt Rayane Bounida de stempel van toptalent waar te maken bij Ajax. In zijn eerste grote interview praat hij over een leven als kindster, het veelbesproken vertrek bij Anderlecht en de bijzondere drijfveer om absoluut te slagen in Amsterdam.

De voorbije maanden waren namelijk een onnavolgbare rollercoaster aan hoogtepunten voor onze landgenoot. Logisch dat je dan eerst wil genieten van de rit alvorens erop terug te blikken. Bounida maakt begin december een memorabel debuut bij Jong Ajax. Tijdens zijn eerste minuten als prof pakt hij meteen uit met een knappe dribbel gevolgd door een goal. Ook in de daaropvolgende weken zouden nog meerdere pareltjes volgen. Ondertussen was er ook ook de verhaallijn van het aflopende contract. Gingen velen ervan uit dat Bounida op het punt stond om te vertrokken, groeiden beide partijen iedere dag dichter naar elkaar toe. Het leidde uiteindelijk tot een nieuwe overeenkomst tot 2028 met optie.

"Ik ben even teruggescrold in WhatsApp. We zijn al twee maanden bezig om dit te regelen. Normaal gaat het hier wel iets vlotter."

Wat een verschil enkele maanden niet kunnen maken.

Niet eens zo lang geleden zag de situatie van Bounida in de Nederlandse hoofdstad er namelijk veel minder rooskleurig uit.

Het eeuwige toptalent vertoefde tijdens zijn laatste contractjaar namelijk lang een beetje in de schaduw van andere talenten. Bounida komt uit voor de U19, jongere collega's - neem bijvoorbeeld Jorthy Mokio - mogen op dat moment al van de A-kern proeven.

"Of ik ongerust ben geweest? Toch wel", geeft Bounida nu eerlijk toe.

"Kijk, ik snap dat mensen zich misschien afvroegen waar ik bleef. Alleen bewandelt iedereen zijn eigen pad. Ik heb mezelf nooit vergeleken met anderen, maar ben altijd blijven hopen dat mijn geduld beloond zou worden."

"Je weet nooit of een kantelmoment dichtbij ligt of veraf, maar ik voelde dat er voor mij iets aan zat te komen. Ik wist dat ik mezelf zou kunnen tonen als ik een kans kreeg."



Een veelgehoorde twijfel rond Bounida was de bedenking of hij met zijn tengere lichaamsbouw wel gemaakt was voor het fysieke profvoetbal. Ondertussen is de middenvelder nog steeds geen bodybuilder, maar wel al een stevige vent (met snorretje).

"Ik heb zwaar aan mijn lichaam gewerkt", duidt Bounida. "Ik wist dat dat een werkpunt was. Ik zit hier toch zeker zo'n 3 à 4 keer per week in de fitness. Of ik het ook graag doe? (lachje) Af en toe."

"Sowieso ben ik niet meer dezelfde speler als enkele jaren geleden. Ik sta sterker op mijn benen, maar ben volgens mij ook volwassener geworden in het nemen van beslissingen in het spel."